歐洲電腦視覺會議 COVID-19辨識賽成大奪冠

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）國立成功大學數據所助理教授許志仲團隊參加2022歐洲電腦視覺國際研討會COVID-19（2019冠狀病毒疾病）辨識競賽，擊敗28個隊伍奪冠，頒獎典禮將於10月在以色列舉辦。

許志仲今天透過新聞稿表示，運用人工智慧進行C OVID-19自動化檢測是近年來熱門議題，每2年舉辦1次的歐洲電腦視覺國際研討會（European Conference on Computer Vision），是電腦視覺領域頂尖國際研討會。

許志仲指出，會中舉辦COVID-19辨識競賽，必須在2個月內依據主辦單位提供的胸腔電腦斷層掃描影像，檢測患者是否確診，並提交相關技術報告，確保成果的效能與創新性。

許志仲表示，參賽團隊學生不僅熟悉科學數據分析，更具備醫學、物理與資訊等跨域能力，在分析資料判讀主因，找出AI模型學習關鍵後建構基本AI模型，再進行不同實驗模組實測，最後由統計專業分析500多組資料，在上千張電腦斷層掃描影像中找到正確肺部切片，辨別準確率達8成9，獲得第1名。

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許志仲指出，學生們使用2階段訓練的檢測機制，先利用隨機選取影像訓練AI模組辨別特徵能力，第2階段再使用新型態人工智慧網路，探索切片特徵間關係，提高對細緻變化的鑑別能力，在效能上有所突破，因此獲得佳績。

許志仲表示，在未來與病毒共存情況下，過去必須使用人工方式辨別斷層掃描檢測COVID-19，往後期望能透過AI減低醫師負擔，在大量資料中快速篩選出病徵較嚴重的患者，將繼續深化推廣此項技術。（編輯：黃世雅）1110726