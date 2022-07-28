中央放寬防疫規定 嘉縣推不戴口罩自行車遊程

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嘉義縣文化觀光局與旅行業者合作，推出自行車主題團旅遊活動，28日在朴子溪自行車道舉辦記者會，藝人李佳穎（左）應邀出席代言，與嘉義縣長翁章梁（右）一起歡迎民眾單車遊嘉義。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）指揮中心放寬防疫規定騎自行車可不用戴口罩，嘉義縣今天推出自行車主題團活動，邀遊客脫下口罩追風，到嘉義體驗田園與漁村風光，吃農漁特產，來一趟食農教育之旅。

嘉義縣政府文化觀光局與捷安特旅行社合作，推出Bikepacking及「單車夏令營」自行車主題團旅遊活動，今天在朴子溪自行車道舉辦行銷記者會，安排啦啦隊熱力演出，邀藝人李佳穎出席代言，推薦「來嘉騎自行車」。

縣長翁章梁致詞時表示，中央流行疫情指揮中心放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定騎自行車可不用戴口罩，來嘉義騎自行車享受風吹消暑，正是時候。

翁章梁說，前陣子他與李佳穎特別到朴子溪自行車道終點東石白水湖壽島，體驗從海裡拉蚵仔、吃蚵仔，非常有趣；另外朴子溪自行車道六腳段兩側都是美麗的田園風光，種植各式各樣的蔬果，大人帶著小孩一起來，就是一趟非常好的「食農教育」。

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李佳穎接受媒體聯訪說，以前只知嘉義有夜市，親自來遊玩過夜，才知道現採蚵仔大又美味，故宮南院的夜景怎麼拍都美，在東石塭仔社區吃「大鼎灶」傳統農村美食，滋味至今難忘，真的被嘉義驚豔到。

文化觀光局長許有仁表示，嘉義除了有朴子溪自行車道及大林自行車道，還有蒜鰲、保鹿、鹿義等自行車道，每條路線都有不同景色，歡迎暑假期間「來嘉騎自行車」，詳細活動情形請上嘉義縣文化觀光局網站。（編輯：陳仁華）1110728

嘉義縣文化觀光局攜手旅行社業者，推出自行車主題團旅遊行程，28日在朴子溪自行車道舉辦行銷記者會，現場安排啦啦隊熱力演出。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日