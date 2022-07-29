捷克代表朗樂將離任 對台灣合照、敬酒文化印象深刻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）將離任回國，29日在高雄萬豪酒店參加感恩晚宴，他說，覺得台灣的合照和敬酒文化非常特別，回到捷克之後一定會一直記得。中央社記者曾以寧攝 111年7月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）捷克駐台代表朗樂將離任返國，今天參加活動談及在台經驗，印象最深刻的事件是維特齊率上百人訪台；他也說，返國後一定記得台灣合照、敬酒的文化和到學校、公園慢跑的風氣。

捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）將離任回捷克榮升主管亞太事務，今天在高雄萬豪酒店參加感恩晚宴，接受代理捷克「摩瑟水晶」的國裕企業歡送，並現場接受媒體聯訪。

被問及在台灣最印象深刻的事件，朗樂說，是2020年捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率百人訪團來台，因為來訪人員有上百人，而且還是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，必須要妥善組織、安排，相當有挑戰性。

此外，包含舉辦「捷克在屏東」等，朗樂曾有多次來到南台灣的高雄、屏東，也留下相當深刻的印象。朗樂說，非常喜歡南台灣的風景和風情；對於很多捷克音樂、美術、文化在台灣受到歡迎，也感到非常驚訝。

朗樂提到，台灣的合照和敬酒文化非常特別，回到捷克之後一定會一直記得；對於許多台灣人有到校園或公園運動的習慣，也印象非常深刻，自己現在幾乎每天早上6時也會到學校或公園，跟這些從60到80歲都有的人們一起慢跑。

至於最想帶回捷克的物品，朗樂表示，很喜歡在大安森林公園附近的書店和二手書店挖寶，買回不少好書，都想帶回捷克；尤其自己非常喜歡歷史，近年出版的蔣經國日記相關書籍，也是一定會帶回去的書之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朗樂表示，4年前來到台灣，對於國裕企業和各界對捷克文化和藝術的支持非常感謝，非常高興認識了很多摩瑟水晶在台灣的粉絲，這些對捷克藝術和工藝品支持，對捷克有很大貢獻。

國裕公司執行董事鑾慎寰致詞表示，捷克的摩瑟水晶有「國王水晶、水晶王國」美譽，是捷克的國寶，更堪稱全球水晶藝術界的典範，Patrick Rumlar更可稱之為摩瑟水晶的「代言人」，在積極推展捷克與台灣的友情之餘，更經常參加摩瑟水晶相關活動，讓更多台灣人認識摩瑟水晶豐富的文化底蘊。（編輯：黃世雅）1110729