斯洛伐克代表：完全理解共產專制 支持台灣捍衛自由【專訪】

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）台灣與斯洛伐克關係近來突飛猛進，駐台5年、即將離任的斯國代表博塔文認為，台斯地理距離遙遠卻能「交心」，主因是斯洛伐克曾經歷共產鐵幕，能完全理解何謂共產專制，並支持台灣捍衛民主自由的決心。

「不僅斯洛伐克，歐盟與整個民主世界，都應努力確保台灣這個漢字文化圈唯一的民主自由燈塔，永遠發光發亮」。博塔文（Martin Podstavek）接受中央社專訪時表示，他曾派駐日本、中國、越南、辛巴威等多個國家，但他認為台灣獨一無二，台灣的政經發展模式為世界樹立了典範。

台斯關係近2年大幅進展，斯國政府在台灣極缺疫苗時援贈16萬劑疫苗，斯國經濟部政次葛力克（Karol Galek）及國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）先後率團訪台，外交部長吳釗燮去年10月應邀至斯國發表公開演說並受到國賓級禮遇。斯國國會委員會今年5月在一周內通過3項挺台參加世界衛生大會的決議案。

博塔文說，台斯關係進展經過多年耕耘，近期快速升溫主因是彼此類似的歷史經驗，促成了情感上的共鳴。

博塔文舉自身經歷為例表示，對很多人而言，談到專制或民主只是「名詞」，但對於曾經歷共產統治的斯洛伐克則不同；他自己人生前20年就成長在共產鐵幕之下，「我知道那代表什麼」，不能看想看的書，因為某些書被禁，不能去嚮往的國家旅遊，不是因為沒錢，是因為禁令。

博塔文直言，總有人告訴你該做什麼，不是你想做什麼，是你必須做什麼，「這就是專制政權，我打從心裡痛恨（That’s the autocracy that I hate from my heart）」。

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博塔文表示，台灣是不是一個獨立國家，是台灣人要決定的，或台灣人已經決定了，這點他無法置評，但對他和全世界都很重要的，是必須讓台灣的民主體制永遠存續，這就是為何大家一定要強烈支持台灣，也是所有民主世界國家都會同意的最好方案。

博塔文表示，台斯關係進展是全方位的，包含經貿、文化、人與人之間各領域。他透露，下任的斯洛伐克駐台代表具經濟專業背景，相信會讓台斯經貿合作更上一層樓，「短期內就可望有更多好消息，但應留給我的繼任者來宣布」。（編輯：郭無患）1110709