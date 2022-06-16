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斯洛伐克智庫成立網站 追蹤台歐關係重要事件

2022/6/16 07:24（6/16 08:08 更新）
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斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心特地成立網站，紀錄近年台灣與歐洲關係的重要事件。（圖取自歐盟－台灣追蹤網站eutwtracker.ceias.eu/tracker）
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（中央社記者林育立柏林15日專電）隨著台灣與歐洲關係升溫，斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心特地成立網站，紀錄近年台歐關係的重要事件，方便學者和記者研究和追蹤。

長年關注台海局勢的斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS），4月底成立「中東歐與台灣關係中心」（Center for CEE-Taiwan Relations），從經濟、政治、公民社會等層面分析中東歐各國與台灣的互動。

中歐亞洲研究中心5月初更正式啟動「歐盟－台灣追蹤網站」（EU－Taiwan Tracker），紀錄2020年以來台歐關係的重要事件。

網站上可選擇歐盟或27個歐盟成員國之一，挑選經濟、人權、文化、中國反應、互訪等主題，即可找到相關的發言和事件。

舉例來說，去年6月，外交部長吳釗燮頒發獎章給斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský），感謝他對台灣的支持和貢獻。

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今年1月，針對斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）稱考慮與台灣互設代表處，中國外交部發言人趙立堅發言反對，中國企業並取消與斯國的合約和投資，以報復楊薩的友台言論。

中歐亞洲研究中心研究員赫特（David Hutt）表示，最近歐洲國家開始重視台灣的地緣政治地位，歐盟與台灣的雙邊關係愈來愈密切，因此有必要紀錄和追蹤雙邊關係的發展，方便學者和記者檢索和研究。（編輯：韋樞）1110616

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