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促進台灣認識斯洛伐克 駐台代表賢內助扮關鍵推手【專訪】

2022/7/10 20:51（7/10 21:43 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北10日電）過去5年，台灣與斯洛伐克的關係從「不熟」到意氣相投的「麻吉」，斯洛伐克駐台代表博塔文與他的妻子、知名童書譯者梁晨扮演了關鍵推手，儘管博塔文在專訪中一再謙稱，「我只是幸運跳上了正在加速行駛的列車」。

博塔文（Martin Podstavek）接受中央社專訪時，不斷示意同樣任職於斯洛伐克駐台代表處的梁晨「坐近一點」，不只流露出兩人的好感情，也顯示夫妻在這份外交工作上是並肩奮鬥。梁晨透過翻譯、教學，全力促進台斯文化交流，讓博塔文言談三句離不開對賢內助的推崇。

博塔文回憶，他5年前抵任時，發現台灣對斯洛伐克極度陌生，他去逛最大的誠品書店，裡面書籍滿坑滿谷，卻沒有一本書來自或有關斯洛伐克，就連旅遊書區都找不到。

博塔文說，他當時跟太太感慨這情況很可惜，「我們應該做一些事」，他太太當場答應幫忙，後來也實現了諾言。5年後的今天若去台灣書店搜尋，至少可找到10幾本跟斯洛伐克相關的書籍，多數是梁晨翻譯的斯國童書，透過兒童文學，開啟了台斯文化交流的新視野。

博塔文表示，在東吳大學中東歐研究中心主任張家銘協助下，梁晨到東吳大學教授了3個學期的斯洛伐克語，亞洲只有首爾、北京、台北開設斯洛伐克語課程，這也是一個創舉。他戲稱「太太的斯洛伐克語比我還好，有時還能糾正我用法」。

現已歸化為斯洛伐克籍的梁晨，雖然生長於中國北京，但其實與台灣連結密切；她的外曾祖父金雯是參與長沙會戰的中華民國飛行員，1942年殉職；梁晨到台灣後，在忠烈祠找到外曾祖父的靈位，讓她覺得很感動。

梁晨說，她來台灣之前心情其實很忐忑，因為台灣對她這一代的中國大陸人來說，是最陌生也最熟悉的地方，教科書上有很厚的一個篇章專門講到台灣，阿里山、日月潭和台灣的歷史她都學過，但卻不知道實際上是怎樣。

梁晨笑說，她來台前去搜尋了台灣的官方語言，知道除了國語還有台語、客家語，一度還擔心會不會面臨語言障礙，但到了台灣之後，這些疑慮都消除了，她真心覺得台灣好親切、好美，美的不只是自然風景，是人和人之間交流，感覺心中都無須存有芥蒂和提防。

梁晨說，她住在台灣5年都沒丟過東西，這在歐洲或中國大陸是不可想像的，她也很自豪跟中華民國空軍有血液上的聯繫，因此認識很多台灣的空軍遺族，聽他們分享先人保家衛國的故事，補充了她小時候聽到的有限資訊，讓她真的很受鼓舞。

梁晨說，來台竟然有機會得知外曾祖父的事蹟，還在忠烈祠看到他的名字，對她全家族是一個心靈上很大的慰藉。

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被譽為台斯關係重要推手，博塔文不敢居功，他謙稱許多前任代表播下了很好的種子，才有今日的開花結果，更要感謝許多民間人士的幫忙，例如撰寫「斯洛伐克經典」一書的高嵩明、前駐斯洛伐克代表曾瑞利等，他很感謝歷任多位中華民國駐斯洛伐克代表都「退而不休」，持續推展台斯關係。

博塔文說，他認為民間人士對於推動台斯關係扮演的角色，絕不遜於斯國駐台代表處，因為專業外交官會來來去去，但民間人士會留在台灣深耕，未來也需要持續借助民間力量拓展台斯關係。（編輯：黃國倫）1110710

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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