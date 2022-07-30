聯名、進口策略奏效 超商冰品業績大增3成

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（中央社記者曾智怡台北30日電）天熱就是要吃冰，全家便利商店打著網紅聯名大旗，茶類霜淇淋一週賣破百萬支；統一超商則運用全球採購實力，從日韓歐美獨家進口冰品屢掀話題，品牌聯名、甜點化、進口冰品等策略奏效，業績較去年大增3成，堪稱超商夏季最佳帶路雞。

連日高溫，冰品業績隨之攀升，全家除冷凍櫃冰品可見琳瑯滿目的聯名冰品，現做霜淇淋也是重要戰場，自2013年開賣至今已推出近70種口味，又以茶類口味最受歡迎。今年網紅聯名的助攻下，業績持續攀升，與Youtuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」合作推出4種口味，開賣一週就銷售百萬支，穩坐霜淇淋銷量寶座。

看準KOL粉絲力，全家已陸續和YouTuber滴妹、古娃娃、韓勾ㄟ金針菇，藝人炎亞綸、Lulu等推出聯名茶飲與冰品。全家指出，主要選擇本身就有餐飲品牌且流量佳的名人合作，雙方協力口味開發，品牌方多著重還原食材、口味，通路則會根據累積消費數據給予建議，開發新產品約需半年時間。

以古娃娃為例，全家即是和其烘焙品牌「WA!COOKIES」合作，推出5款口味雪糕，除「伯爵可可奶蓋雪糕」是將WA!COOKIES招牌口味布朗尼蛋糕體入冰，其餘口味都是雙方從頭開始發想，累積銷售400萬支，以單支新台幣49元計算，進帳近2億元，冰品甜點化商機發威。

全家表示，網紅餐飲品牌受疫情影響，他們也希望多創造與消費者互動，樂見自家商品在超商上架曝光。

全家「酷繽沙」也是夏日好朋友，自2016年起共推出30款口味、銷售超過2000萬杯，營收挹注逾12億元，以口感豐富或甜點類型的口味最為熱門，是另一網紅聯名舞台；如近期和韓勾ㄟ金針菇聯名推出2款限量韓風酷繽沙，其中一款以柚子茶為基底，結合台灣特有金萱茶，正是全家的巧思。

超商雙雄冰品大玩聯名，統一超商近兩年已和GODIVA、OREO、添好運、老虎堂、Häagen-Dazs等知名品牌聯名推出超過30款冰品，更聯手迷客夏、老賴茶棧等手搖飲品牌，獨家開發限定口味於通路販售，熱門單一品項可創近千萬業績，統一超商強調，強強聯手將加乘品牌效益。

由於氣溫持續攀升，CITY系列冰飲銷售較秋冬倍數成長，更較去年同期成長超過3成。

進口冰品也有一片天，據統一超商觀察，購買異國進口冰品的多為大學生或上班族群，差異化冰品是吸引消費者的關鍵，因此發揮投入全球採購多年的精準選品實力，引進日韓、歐美等人氣冰品，半數以上為全新口味或品項，業績逐年成長1成。

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其中，聖代類冰品成長幅度最快，今年日本新品上市2週即銷售超過10萬杯。

夏天是超商旺季，各大超商使出渾身解數，以品牌聯名、甜點化、日韓進口3大策略推出各項特色冰品，萊爾富冰品業績也較去年成長4成，今年冰品行銷操作更著重線上線下整合，包含在LINE群組端出泰國黃金榴槤等異國特色冰品，半小時內即秒殺；線上購物則推出多入組盒裝或桶裝冰品，攻占家庭客荷包。（編輯：潘羿菁）1110730