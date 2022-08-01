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台南奇美醫院院長交接 林宏榮扛重任

2022/8/1 15:00
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）奇美醫院今天舉行院長交接，原任首席醫療副院長林宏榮從院長邱仲慶手中接過印信就任新職。林宏榮在院年資27年，疫情期間推動簡化、優化、日常化的防疫措施，成效屢獲肯定。

奇美醫院表示，林宏榮民國84年進入奇美醫學中心服務，在院年資27年，先後擔任急診醫學部主任、醫務秘書、醫療副院長及首席醫療副院長等職務，也曾擔任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長、台灣急診醫學會理事長。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，擔任醫院疫情指揮中心執行指揮官，配合中央疫情指揮中心及巿府政策，進行企業大量快速採檢及疫苗接種，並於奇美醫學中心建置防疫檢測一條通、防疫站2.0，以及提供防疫經驗分享友邦，推動簡化、優化、日常化的防疫措施，成效屢獲肯定，不論在醫療專業、或行政管理歷練都相當完整。

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台南市長黃偉哲今天與兩位副市長戴謙、趙卿惠一同出席交接典禮。對於邱仲慶帶領的奇美醫院團隊，在台南、南部地區的醫療健康卓越貢獻給予高度肯定。

尤其疫情期間有賴奇美醫院等多家醫療機構團隊不懈努力，與地方政府密切合作，造就台南市在確診數、盛行率都是六都最低的傲人成績。黃偉哲並將將奇美醫院譽為高大的「護民神山」，並祝福新任院長林宏榮繼續帶領奇美優秀團隊，守護民眾健康。（編輯：孫承武）1110801

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