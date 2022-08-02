新北6名總統教育獎得主 獲贈圓夢獎金精進學業

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市總統教育獎得主大崁國小連敏哲、莒光國小王威凱、三重高中杜明蓁、淡江大學許豈逢、輔仁大學許展容、海洋科大邱美慧今天獲贈圓夢獎金，肯定他們克服挑戰、翻轉困境。

新北市府教育局長張明文表示，今年榮獲總統教育獎的6名學生，都是不畏人生逆境的小巨人，為社會帶來更多溫暖。教育局投注更多心力在特殊教育以照顧弱勢，並擴大學校社工師實物銀行服務範圍，增加圓夢基金獎助學生對象。

教育局說，大崁國小5年級學生連敏哲因肌肉病變須仰賴呼吸器及電動輪椅，但仍積極向學、展現逆風揚帆、逆境向上的正向、樂觀態度；他參加兒童畫展、當選班級模範生、幫助同學和病友，期盼能帶給更多人希望。

莒光國小6年級學生王威凱是單親家庭，從小被診斷為自閉症，但母親從不放棄，從小就安排各項早期療育課程；他也用心學習，在創意能源競賽獲佳績，曾當選優秀身心障礙模範學生，並想要成為自然老師。

三重高中9年級學生杜明蓁，左耳嚴重聽損仍不畏障礙積極學習，衷於繪畫並奮力拚搏，所出版的繪本「聽見幸福」獲文化部文薈獎圖畫書類第1名，她盼望當藝術工作者、美術老師，想用繪圖表達內心的世界，成為一位有能力給予、體察學生的老師。

淡江大學資訊管理學系研究所學生許豈逢，因車禍四肢癱瘓長期臥床，但不畏殘缺努力自學，並用萎縮的雙手指頭關節，代替手指學習電腦；還主持廣播獲頒金鷹獎、孝恩獎與入圍廣播金鐘獎；他期待透過廣播，傳遞正能量給更多人。

輔仁大學學生許展容，自小罹患脊髓肌肉萎縮症，終身與輪椅為伍，生活大小事都需專人照護；但她以樂觀與正向笑容接受生命挑戰，並擔任漸凍人協會生命教育講師，巡迴學校與各地監獄演講，分享她不被疾病擊倒，逆境求學生命故事。

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台北海洋科技大學健康照顧社會工作系學生邱美慧，因小兒痲痺行動不便，在父母相繼過世後，便自力更生。她挑戰自我參加輪椅舞蹈比賽屢獲佳績，也透過手搖車環島活動，帶動身障運動風氣。另外，參與國家劇院舞台劇展演，表現多才多藝，也勸募款項資助弱勢學子。

市長侯友宜今天接見他們致詞時表示，得獎者背後的生命故事令人感動，他們超越自我讓生命發光發熱，值得大家敬佩、學習，照顧與協助的家人、師長也令人敬佩。希望獲獎者永遠不放棄，堅持做自己，不斷地往前走，建構更多善的平台，帶動社會正能量循環。（編輯：方沛清）1110802

新北市總統教育獎得主2日參訪新北市政府，淡江大學資訊管理學系研究所學生許豈逢（前右）因車禍癱瘓仍自學有成，獲市長侯友宜（前中）肯定。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月2日

2022總統教育獎新北市獲獎者2日參訪新北市府，輔仁大學學生許展容（前右1）自小罹患脊髓肌肉萎縮症，但她以樂觀與正向笑容接受生命挑戰，巡迴學校與各地監獄演講，分享逆境求學的生命故事，獲市長侯友宜（前右2）鼓勵。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月2日