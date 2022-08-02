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3日午後桃園以南防大雨 8日起觀察熱帶擾動發展

2022/8/2 18:01（8/2 18:13 更新）
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中央氣象局表示，3日午後桃園以南地區易有大雨發生；4日起降雨趨緩，5日至7日大致轉為多雲到晴天氣。圖為2日上午通勤時間，北市北投區民眾撐傘快步過馬路。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
中央氣象局表示，3日午後桃園以南地區易有大雨發生；4日起降雨趨緩，5日至7日大致轉為多雲到晴天氣。圖為2日上午通勤時間，北市北投區民眾撐傘快步過馬路。中央社記者徐肇昌攝 111年8月2日
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天表示，明天持續受低壓帶影響，午後桃園以南地區易有大雨發生；4日起降雨趨緩，5日至7日大致轉為多雲到晴天氣；8、9日巴士海峽一帶可能有熱帶擾動發展，是否會增強待觀察。

根據中央氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以台南市歸仁區116毫米最多，其次為台中市石岡區102.5毫米、新北市八里區101.5毫米，其他地區則尚未超過100毫米。

預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天持續受低壓帶影響，易有短延時強降雨，各地有短暫陣雨或雷雨，但北部、宜花地區稍微緩和，南部、東南部及恆春半島易有局部大雨；午後桃園以南地區也可能有大雨發生。

溫度方面，陳伊秀提到，因降雨影響，北部、宜花地區高溫約攝氏32、33度，中南部、東南部約29至31度；另外提醒明天南部沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區有較強陣風。

陳伊秀說，4日低壓帶逐漸遠離，降雨趨緩，中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；提醒中部以北地區午後有局部大雨發生，另外清晨北部地區有零星短暫陣雨。

陳伊秀指出，5日至7日主要受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

陳伊秀表示，目前資料顯示8日至11日這段期間南海至菲律賓為一個大低壓帶，其中8、9日在巴士海峽或菲律賓至南海一帶可能會有熱帶擾動，然而生成的位置、強度、距台遠近仍有不確定性，預估將往海南島方向移動，對台灣沒有直接影響；仍需留意花東可能會有局部短暫雨，其他地區留意午後及西半部、東北部山區有局部降雨。（編輯：張芷瑄）1110802

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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