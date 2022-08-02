19縣市防豪大雨 台南及新北累積雨量皆破百毫米

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天持續更新豪雨特報，基隆、新北等5縣市防豪雨、台北至屏東等14縣市防大雨；截至下午1時20分，台南、新北累積雨量皆破百毫米，分別為歸仁115.5毫米、八里101毫米。

中央氣象局今天持續更新豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新北市、桃園市、台中市及台南市有局部大雨或豪雨；西半部、東北部地區及蘭嶼、綠島、澎湖有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區要慎防積淹水。

豪雨地區為基隆市、新北市、桃園市、台中市、台南市；大雨地區為台北市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣。

根據氣象局網站，今天截至下午1時20分，累積雨量以台南市歸仁區115.5毫米最多，其次為新北市八里區101毫米、台中市石岡區98毫米。（編輯：陳政偉）1110802

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

台南市2日上午出現雨勢，北區小東地下道一度積水約50公分，一輛自小客車在警方管制前駛入受困。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月2日