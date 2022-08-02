台南低壓帶積水退 30座抽水站抽水88.2萬噸

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）氣象局今天針對台南等地發布大雨特報，其中歸仁、仁德雨勢較大。各處積淹水狀況於降雨趨緩後約40分鐘皆已退水；依水利局統計，有30座抽水站起抽，抽水量約88.2萬噸。

水利局今天新聞稿表示，經統計截至中午12時30分，最大累積雨量歸仁115毫米、仁德98毫米；最大時雨量歸仁81.5毫米、佳里73毫米、中西區與永康也有近70毫米；最大10分鐘雨量佳里28毫米、北區19.5毫米、永康及中西區也達17毫米。

這波降雨南市多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響都有降雨，各處積淹水狀況於降雨趨緩後約40分鐘皆已退水。總計有30座抽水站起抽，抽水量約88.2萬噸。

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水利局說明，其中，歸仁區中山路因增設排水井、新增銜接涵管並加強側溝清淤等作為，這波降雨並無災情傳出；仁德太子路涵洞，因豪雨及垃圾流入排水孔導致宣洩不及，清理後即退水；中西區民權路臨安路則因短時強降雨造成排水不及，降雨趨緩後即退水。

北區小東地下道則於降雨開始時先行封閉，並於40分鐘左右退水；惟用路人誤入造成車輛熄火，在員警協助下車輛脫困，後續由環保局清理完畢並確認通行無虞後於11時30分開放。（編輯：孫承武）1110802