新課綱推學習歷程 高中生常誤以為改寫不算抄襲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北3日電）108課綱推動學習歷程，高中生書寫專案報告、小論文的機會大增。不過論文抄襲比對系統業者發現，高中生多半不知抄襲嚴重性，認為只要有改寫便不是抄襲，值得學界重視。

號稱在台灣市占率超過7成的中文抄襲比對系統業者「快刀」今天發出新聞稿，總經理林政宏表示，109年、110學年度曾免費提供全國高中小論文比賽進行抄襲比對，並對使用高中進行調查，發現高中生普遍不知抄襲的嚴重性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林政宏表示，調查發現高中生會有抄襲行為，主要原因在於不理解什麼是抄襲，認為只要改寫便不是抄襲。事實上抄襲種類包括逐字抄襲、馬賽克抄襲、改編抄襲、自我抄襲、圖片抄襲等。只要把別人的文字或想法，放在自己的論文中，卻沒有說明從哪裡來的，假裝是自己原創想法，即便是幾個字也算抄襲。

108課綱有許多探究課程，需要學生完成專案報告、閱讀心得、甚至是小論文，未來可作為學習歷程檔案，在大學甄選時成為備審資料。林政宏認為，建立學術倫理觀念刻不容緩，從國、高中便應開始養成學生更具原創的競爭力。（編輯：張雅淨）1110803