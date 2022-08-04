111年核安兵推順利完成 9/6起核三廠實兵演練

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（中央社記者曾智怡台北4日電）111年核安第28號演習兵棋推演今天順利完成，模擬疫情、地震等天然災害併同核子事故發生情境，推演範疇包含廠內機組搶救、廠外民眾防護行動等，同時因應國際情勢，進行關鍵基礎設施防護作為，擬9月6日起在核三廠舉行實兵演練。

原能會透過新聞稿表示，本次推演在兼顧防疫安全下，由原能會、經濟部、衛福部、國防部、內政部、交通部及農委會等單位派員，於屏東縣車城消防分隊指定場所，開設核子事故中央災害應變中心前進協調所。

同時，與屏東縣災害應變中心、輻射監測中心、國軍支援中心前進指揮所、台電公司核子事故應變中心、核能三廠緊急控制大隊、原能會緊急應變小組等6個應變單位，針對天然災害併同核子事故情境，以及關鍵基礎設施防護作為，共同實施推演及應變處置，共232人參與。

原能會表示，本次與國家災害防救科技中心合作，模擬在疫情、地震及湧浪等天然災害併同核子事故發生的情境下，由中央及地方共同協力進行狀況處置；推演議題除廠內機組搶救外，廠外民眾防護行動則包括跨區域支援量能盤整，警報發放前後應變整備作為，道路、鐵路及海運等多元疏運對策，漁船轉港及外籍漁工收容做法。

另疫情下因應低密度收容跨縣市支援，超前部署規劃疏散範圍，擴大至緊急應變計畫區外的碘片及收容安置需求，陸海空域即時環境輻射監測與風向改變時劑量評估預劃策略，多元緊急通訊鏈結、假訊息澄清，和因應國際情勢的核能電廠關鍵基礎設施防護作為探討等。

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現場推演過程中也發布無預警狀況，模擬真實氛圍，以強化應變人員危機處理能力。

原能會表示，111年核安第28號演習實兵演練，預計於9月6日至7日於核能三廠周邊區域舉行，為確保多元管道告知民眾訊息，7日上午除將於屏東縣恆春鎮及滿州鄉等地，發放核子事故民眾預警系統警報外，同時利用災防告警細胞廣播服務（CBS）及區域簡訊（LBS）等進行訊息通知演練，請民眾不要驚慌。（編輯：林興盟）1110804