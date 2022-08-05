兒盟調查：逾3成兒少曾談戀愛 4.2%同意性行為

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兒福聯盟5日公布「2022台灣兒少戀愛認知暨情感教育調查」結果，顯示有近4成國中生表示現在想談戀愛，也呼籲大人們透過平時聊天對談，了解青少年對青春期情感教育的困惑與煩惱，教導設定底線、做好自我保護，跟孩子一起學習「談情說愛」。（兒福聯盟提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年8月5日

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）現代社會交友管道多元，兒少情感教育更重要，兒福聯盟調查，有32.9%兒少曾談戀愛，較2014年26.6%明顯增長，而兒少對戀愛肢體界限想像也開放，有4.2%同意發生性行為。

兒福聯盟針對全國1405名11至15歲在學兒少進行「2022台灣兒少戀愛認知暨情感教育調查」，今天召開記者會公布調查結果。

調查顯示，有近4成國中生表示現在想談戀愛，若詢問實際交往經驗，有32.9%兒少表示自己曾交往過男女朋友，與2014年調查結果26.6%相較明顯成長；在談戀愛次數部分，有32.1%兒少有交往3次以上的經驗。

兒盟調查也發現，兒少戀愛知識來源主要為現實朋友同學（50.2%）、YouTuber（36.7%）、小說動漫（31.6%）、電影戲劇（29.9%）、Google搜尋（29.5%）以及抖音（25.2%）。

值得注意的是，調查發現有17.0%的兒少表示「如果談戀愛，會為了討好對方什麼都願意做」以及有11.3%覺得「只要喜歡對方，當第三者也沒關係」，這顯示仍有1成以上兒少的情感價值觀以感情至上、感情的維繫勝過一切。

兒盟說，調查顯示，兒少對戀愛中肢體界線的想像也逐漸開放，認為戀愛中的界線可以牽手擁抱的有44.5%，認為可以接吻的有19.7%，此外，讓人驚訝的是，雖然他們未成年，但認為可以發生性行為的有4.2%。

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不過，調查也發現，情竇初開似乎是親子之間不可以分享的秘密，有戀愛經驗的學童中，僅有23.6%會主動將自己的交往狀況告知父母，一旦在青澀戀情中遭遇困難甚或險境，他們多半不會也不願主動尋求家人師長幫助，而是傾向找同儕傾訴（54.2%）或是自己大哭消化（35.5%）；令人擔心的是，有1成以上會因此不想上學（12.1%）、甚至出現自傷的念頭（8.6%）。

兒福聯盟處長黃韻璇建議，與其用嚴厲手段關閉與孩子們的溝通管道，大人們不如敞開心胸，接納孩子們探索世界的好奇心，透過平時的聊天對談、了解青少年對青春期情感教育的困惑與煩惱，教導設定底線、做好自我保護，跟孩子一起學習「談情說愛」。（編輯：管中維）1110805