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補助加上暑假帶動 國旅遊客回籠

2022/8/6 15:26
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（中央社記者余曉涵台北6日電）悠遊國旅補助7月15日上路，加上暑假到來，再度帶動國旅大爆發，根據台灣高鐵統計，7月份整體旅遊產品業績較6月成長80%以上；另外，阿里山森林小火車也班班客滿。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，衝擊台灣觀光產業，不過由於暑假到來，加上交通部推出悠遊國旅補助方案，及各家業者推出優惠的情況下，也讓國旅逐漸回溫。

台灣高鐵旅遊事業處產品經理余福學接受媒體聯訪表示，7月份整體旅遊產品業績較6月成長80%以上，各國旅產品均有明顯回升，以高鐵旅遊品牌產品「高鐵假期」為例，7月份業績較6月已翻倍成長，且7月逐週業績呈現上升趨勢。

余福學指出，悠遊國旅帶動下直接受惠的是高鐵「飯店聯票」產品，月份業績與6月相比同樣也成長1倍，顯示在政策補助及高鐵加碼折扣雙重優惠帶動下，有效吸引民眾搭高鐵去旅遊。

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台灣高鐵說，「國旅聯票」產品提供全台各大景點樂園門票、特色體驗、交通接駁等超過千項旅遊商品，在高鐵推出「旅行百百派」振興專案期間加購高鐵車票均享75折，7月份業績也較6月增長超過6成以上。

除此之外，阿里山小火車的載客量也回升，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱說，在疫情影響下平均運量下降2到3成，但7月起暑假加上補助讓嘉義到十字路、奮起湖的小火車班次班班客滿。（編輯：陳政偉）1110806

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