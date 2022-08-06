宜蘭單親爸兼母職育4子女 獲模範父親勞工雙殊榮

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宜蘭縣政府6日上午舉辦111年度宜蘭縣模範父親代表表揚典禮，縣長林姿妙（左）出席頒獎，其中，模範父親代表魏延庭（右）為本屆最年輕獲獎者，父兼母職獨自養育4名子女，今年還獲選模範勞工。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年8月6日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣政府今天舉辦111年度模範父親代表表揚典禮，其中最年輕獲獎者43歲魏延庭離婚後兼母職、一天做兩份工作，獨自養育4名子女，今年也獲選宜蘭縣模範勞工。

為感謝所有父親的辛勞並慶祝父親節，宜蘭縣政府上午在縣民大廳，舉辦111年度宜蘭縣模範父親代表表揚典禮，縣長林姿妙出席頒獎給全縣14名模範父親代表。

由財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會宜蘭分事務所推薦的模範父親代表魏延庭，是這次最年輕獲獎者。

縣府表示，魏延庭於兩年前與妻子離婚後，一肩扛起還在求學中的2兒、2女的照顧之責，更需花費心力照顧身心障礙的二兒子，但幾乎很少聽到他對生活忙碌或困境有過任何抱怨。

魏延庭接受聯訪時說，為了撫養4名子女，加上房租、生活費等開銷，他在凌晨1時到上午9時必須先到果菜市場從事搬運工作，返家稍作休息後，上午10時再前往便當店協助打包與外送，一天睡眠只有5、6小時，家中開銷仰賴這兩份薪水與其他社會資源的幫助，他能做到的就是盡力去打拚養家。

「我只希望孩子平安健康，彼此和睦互相扶持」魏延庭說，他平時教導兒女們手足關係要好，生活上彼此照顧，也要長子成為弟妹榜樣。

魏延庭勤快、工作認真，去年底曾經因車禍導致鎖骨骨折，但只休息一週隨即重返職場，今年獲選模範勞工，他除了因為生活壓力外，也可看出珍惜工作的態度，不畏生活困境，砥礪向前。（編輯：李錫璋）1110806