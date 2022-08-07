中國軍演 交通部：過境航班減少

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（中央社記者余曉涵台北7日電）中共解放軍4日起在台灣周邊海域舉行實彈演習。交通部今天指出，空運方面因受到避讓臨時危險區而改繞其他飛航情報區的影響，過境航班確有減少；海運無明顯影響。

中國軍演第4天，交通部今天發布新聞稿表示，自8月4日至6日止，連續72小時海空全天監控應處，今天仍持續主動掌握周邊空域及海域動態，並請民航局及航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以守護海空運航行安全為首要目標。

交通部指出，空運部分，受臨時危險區影響國際航路，導致進出及過境航班皆須繞道及避讓，經民航局統計，8月6日全日國際航班起飛、降落及過境班機約369架次（起飛155架次、降落153架次、過境61架次），觀察近3天起飛及降落架次各約150起降架次，無明顯差異。

至於過境航機部分，交通部指出，因受到避讓臨時危險區而改繞其他飛航情報區影響，過境架次確有減少，後續民航局航管單位仍將嚴密掌握航機動態並提供航管服務，以確保台北飛航情報區飛航作業安全為首要之務。

海運方面，交通部指出，主要受影響者為基隆港、台北港及高雄港，進出港船舶另訂航行計畫，以避免進入臨時危險區。

根據航港局統計，8月6日全天，國內7處國際商港進港船舶計117艘次、出港船舶計119艘次，與前幾天差異不大，進出港船隻無明顯受影響情形。

為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，通知台灣周邊海域船舶避開相關區域外，該局海事中心亦全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。（編輯：張雅淨）1110807