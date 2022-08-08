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台大學務處首頁一度變截圖 校方：為主動檢查防範

2022/8/8 11:29（8/8 11:45 更新）
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8日稍早學務處網站一度出現異常，任何連結都無法點按，校方回應，這是主動檢查網站防範，並非被駭。（圖取自台大學務處網頁osa.ntu.edu.tw）
8日稍早學務處網站一度出現異常，任何連結都無法點按，校方回應，這是主動檢查網站防範，並非被駭。（圖取自台大學務處網頁osa.ntu.edu.tw）
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（中央社記者陳婕翎台北8日電）台灣大學教務處及研發處網站昨天遭駭，首頁出現「世界上只有一個中國」字樣，稍早學務處網站一度出現異常，任何連結都無法點按，校方回應，這是主動檢查網站防範，並非被駭。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台，訪台19小時後，台灣政府及民間單位網站陸續出現資安事件，包含統一超商7-ELEVEN、台鐵及高雄市環保局飲用水管理網站等，台灣大學昨天晚間教務處及研發處首頁也遭駭，網站出現大紅色背景，寫著金色與白色字樣的「世界上只有一個中國」。

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校方昨天晚間說明，已啟動應變程序，先關閉教務處及研發處2個單位的首頁，並積極修復，待處理完後會再重新上線，不料之後台大學務處網站卻一度變成截圖，無法點擊任何連結，外界懷疑是否再度遭到駭客攻擊。

對此，校方今天回應，目前學務處網站已經恢復正常， 網站之前確實一度異常，但這是學務處主動先行檢查網站防範是否周全，並不如外界所猜測，重申學務處網站並沒有被駭客攻擊。（編輯：陳政偉）1110808

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