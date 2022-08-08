暑輔違規頻傳 教育部：列重點視導項目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北8日電）暑輔違規頻傳，據台灣青年民主協會日前發起調查發現，64%學生反應學校暑輔上新進度。教育部國教署回應，將不定期、主動到校，專案查核學校教學正常化落實情形，列重點視導項目。

根據台灣青年民主協會日前發起「國高中暑輔大調查」，回收5264名國、高中生問卷，在超過5000名填答者中，暑輔違規第一名是「上進度」，64%填答者的學校暑輔有上新進度，違反課業輔導實施內容，包括課業複習及相關補充課程，不得提前講授各該科目教學進度表所定課程內容規定。

暑輔有不能上進度、時數、收費等規範，甚至有私校以「營隊」方式包裝暑期輔導，教育部國教署今天下午以文字回覆，強調「學生課外活動」為學校就學校學生所辦理的「非課業輔導性質」活動，所以學校不得假借「營隊」形式實施學生課業輔導。

國教署強調，上述規定都是依據「高級中等以下學校辦理學生課外活動及輔導學生參加校外營隊活動注意事項」規定；另外，教育部就主管高級中等學校，訂定有「高級中等學校課業輔導實施要點」，地方政府也就其主管學校訂有相關規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國教署提醒，各校實施課業輔導，均應確依各該主管機關規定辦理。國教署就主管高級中等學校實施課業輔導，包括假借「營隊」名義實施課業輔導查處機制，將持續透過相關會議、研習、行文，向各校加強宣導，不得假借「營隊」等課外活動名義實施課業輔導。

國教署表示，將不定期、主動到校，專案查核學校教學正常化落實情形，另已將學校辦理情形，列為駐區視導人員重點視導項目。若學生對學校實施課業輔導或課外活動存有疑慮時，可透過國教署網站民意信箱反映，國教署將立即查處，要求學校限期改善，如確有違反情事，將依規定議處。（編輯：卞金峰）1110808