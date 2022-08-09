1至7月國道32件死亡事故奪37命 8件未繫安全帶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北9日電）高速公路局今天發布新聞稿，今年1至7月，已發生32件國道死亡事故，造成37人死亡，其中8件屬未繫安全帶，另超速（含未依規定減速）的國道死亡事故則有4件。

高公局指出，1至7月未繫安全帶的國道死亡事故較去年同期的13件減少，超速死亡事故也比去年同期的6件降低，仍呼籲用路人，開車上路不論駕駛或乘客均應繫上安全帶，並確實遵循路段速限，切勿超速行駛，確保自身及其他用路人安全。

高公局表示，車輛高速行駛下若發生碰撞，往往會導致車輛失控旋轉、翻覆，正確繫妥安全帶可防止車內人員被強大慣性力甩出車外，降低被拋飛或遭其他車輛撞擊、輾壓等二次傷害的風險；另車輛行駛速度越快，駕駛人可反應時間越短，倘不幸發生事故，傷亡程度往往更高。

依據「道路交通管理處罰條例」第31條及第33條，汽車行駛於高速公路，車內人員未依規定繫安全帶或行車速度超過最高速限，均可處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰。

另8月起，4歲以上搭遊覽車上國道要繫安全帶，目前為宣導期，預計12月起開罰。

高公局也提醒，行車速度超過路段最高速限60公里以上屬嚴重超速者，則可依同條例第43條處6000元至2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣此汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。（編輯：陳仁華）1110809