六福村動物吃冰消暑 訓練覓食行為豐富化

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六福村進行動物抗暑計畫，由動物管理團隊親手調配製作消暑冰品，將鳳梨打成果泥，並插入木棍後凍成果泥冰棒，當作握柄，讓紅毛猩猩方便拿取，吃完後也吮指回味。（六福村提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）六福村今天表示，啟動動物抗暑計畫，由動物管理團隊親手調配製作消暑冰品，將水果製成冷凍冰球、或打果泥製冰棒，讓動物品嚐消暑，也訓練動物覓食，達成行為豐富化。

新竹縣主題遊樂園六福村提供新聞稿指出，最近天氣熱，為幫園區內的動物消暑，由專業動物管理團隊，親手打造各式水果冰品，讓動物們吃得冰涼、又健康。

六福村指出，設計的冰品食材有西瓜、鳳梨、蘋果、紅蘿蔔製成冷凍冰球，放入西瓜皮或鳳梨皮冰盅，以水果剉冰呈現，台灣黑熊吃得很享受。

另外，還將鳳梨打成果泥，並插入木棍後凍成果泥冰棒，當作握柄，讓紅毛猩猩能方便取拿，在吃完後還吮指回味。

六福村表示，還有將紅蘿蔔切丁，加上高蛋白的麵包蟲，混入水中冷凍成圓球，狐獴舔著冰球，模樣超可愛。

六福村說，藉由提供特殊食材的機會，讓動物能體驗、進而覓食，也是動物行為豐富化的展現，更拉長動物覓食的時間及趣味性，也有益動物身心健康。（編輯：李錫璋）1110810