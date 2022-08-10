日本知名咖啡進軍台灣 插旗台北象山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國外咖啡積極來台插旗展店，在日本京都起步、風靡全球的% Arabica咖啡10日宣布，台灣第一家% Arabica咖啡將插旗台北象山，且預計未來每年都會在台灣開設一家新店鋪。（業者提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）鎖定台灣的黑金市場，日本京都知名的% Arabica咖啡正式插旗台北象山山腳下，且預計未來每年都會在台灣開設新的店舖。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場年產值約新台幣800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人喝下約200杯咖啡。

相中台灣的黑金市場，國外咖啡也積極來台插旗展店，在日本京都起步風靡全球的% Arabica咖啡今天發布新聞稿宣布，台灣第一家% Arabica咖啡插旗台北象山。

% Arabica咖啡表示，旗下咖啡豆皆為自行烘焙，並創造出所謂咖啡豆到一杯咖啡一條龍的特色，台灣首店也呼應品牌理念「See The World Through Coffee透過咖啡體驗世界」，因此特別將地點選在台北象山山腳下，藉由最適合一窺台北風情的景點，讓不管是台北市民或者是來自於世界各地的旅客，來到台灣% Arabica咖啡店都能透過一杯咖啡認識台北。

% Arabica咖啡品牌創辦人Kenneth Shoji表示，% Arabica咖啡一直以來都積極在海外拓展分店，目前全球已經有120家分店，此次選在台灣開店就是看準了台灣不可小覷的咖啡商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了有新品牌登台外，已經登台一週年的FLASH COFFEE 則是祭出2.0升級計畫，分別從3大方向「風味、風潮、風格」下功夫，不僅砸重金升級生豆級別、投資花果香的中淺焙咖啡豆以促進「風味升級」，也因應環保風潮與消費者喜好，全面停用塑膠杯、改良為環保紙杯等，要搶台灣的咖啡市場。

除了海外品牌進軍外，飯店也鎖定台灣咖啡市場，台北文華東方酒店今年邀請世界沖煮冠軍王策，推出「咖啡品味學」專屬體驗課程，要讓民眾認識不同咖啡豆品種、產地、烘培程度的多樣風味，並在優雅愜意的空間享受自己調配專屬的咖啡豆。（編輯：張芷瑄）1110810