颱風米雷估11日生成對台無影響 桃園以北、嘉義以南防年度大潮

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未來一週午後西半部、東北部需防短暫雷陣雨。圖為台北市中山區中午出現雨勢，有民眾外出未攜帶雨具，被淋成落湯雞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天表示，未來一週午後西半部、東北部及東部山區防短暫雷陣雨；明天至15日桃園以北、嘉義以南沿海及低窪地區留意年度大潮；而日本南方的熱帶低壓，明天有機會成為颱風「米雷」。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週台灣大致上都是在太平洋高壓邊緣，11日至17日各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，其中11日至15日的清晨，在西半部沿海地區有局部短暫陣雨；特別提醒14日午後西半部地區降雨時間長、雨勢也較大。

氣象局並發布明天的高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午台東縣地區為紅色燈號，有機會連續出現攝氏38度極端高溫；宜蘭縣、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會。

黃恩鴻也說，明天至15日又有年度大潮出現，特別在桃園以北、嘉義以南沿海要留意海水倒灌、低窪地區留意淹水等情況發生。

黃恩鴻指出，今年第7號颱風木蘭已經接近海南島，預估24小時內會減弱為熱帶性低氣壓；然而目前在日本南方海面又有熱帶低壓生成，預估未來24小時有機會成為今年第8號颱風米雷，將持續向北往日本前進，對台無直接影響。（編輯：張芷瑄）1110810