台鐵勞資協商卡卡 王國材：支持留人才提早加薪

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵與台灣鐵路工會協商公司化16項子法，進度不順，針對工會要求全面調薪，交通部長王國材原本希望公司化後再說，今天接受媒體聯訪表示，支持安全有關人力提早加薪留住人才。

台鐵預定2024年1月完成公司化並掛牌，並與工會於6月中開始協商與公司化有關的16項子法。

王國材說，台鐵勞資協商公司化16項子法，一直無法突破，他已提醒台鐵要有彈性，台鐵走向公司化必須要有工會及所有台鐵同仁配合，現卻因職工福利金和加薪問題而出現困境，希望勞資雙方趕快達成共識，讓相關子法能盡快推動。

王國材表示，這週是協商關鍵，從留才觀點提加薪方案，評估哪些人力是與安全有關，他支持某些人才要提早加薪才留得住，至於哪些才是安全有關人力及實際人數，則由台鐵勞資去定義。

據了解，目前台鐵提出的關鍵人力約6000多人，但工會認為台鐵未將運輸全安人力包含在內，將詳細計算後向資方提出。

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日前台鐵已同意8月起，1300多名薪資偏低基層同仁，月薪全部調整為新台幣3萬元以上，台鐵工會則是爭取全面加薪，並認為台鐵正值公司化過程，所有員工薪資、福利及權益都應改善。

台鐵工會日前宣布已啟動罷工程序，若與資方無法在協商公司化相關議題達成共識，不排除在勞資調解不成時，發動罷工投票，並擬在11月九合一選舉疏運期及投票日罷工。（編輯：陳仁華）1110810