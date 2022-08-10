台南大雷雨 永康區道路變河流新市淹水逾50公分[影]

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對流雲系發展旺盛，台南市10日下午雷聲大作出現強降雨，地勢平坦又雨勢大的永康區災情較嚴重，路面幾乎成為河流，部分汽車直接在路中央熄火，警方到場協助推車。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）對流雲系發展旺盛，台南今天下午雷聲大作出現強降雨，東山區時雨量逾100毫米，新市區淹水超過50公分，永康區局部路面宛如河流，警方調派人力交管及協助推動熄火汽車前行。

台南市今天下午3時許陸續出現雷雨，中央氣象局南區氣象中心今晚6時17分、晚上7時18分也對台南市發出大雷雨訊息，涵蓋東山區、永康區、仁德區、關廟區、歸仁區、龍崎區、東區、南區、北區、安平區及安南區等。

南區氣象中心觀測，東山區3小時累積雨量203毫米，永康區109.5毫米；白河區24小時累積雨量107毫米，新化區93.5毫米，山上區80毫米。

台南市政府水利局人員告訴中央社記者，台南較大雨勢出現在傍晚5時至晚上6時間，永康區、仁德區、安南區、新市區及新化區等行政區，一度因強降雨而造成部分街道淹水。

在淹水行政區中，以地勢平坦、雨勢大的永康區災情較嚴重，路面幾乎成為河流，滾滾黃水朝低窪處猛灌，不少機車停在路邊，有些騎士冒雨牽車前行，有些汽車還熄火停在路中間，等待警方馳援推車。

影片來源：CNA-南部地方組

看到永康區大雨又淹水，當地居民苦勸汽機車駕駛不要冒險前進，待水稍退再啟動。居民說，淹水一次比一次嚴重，不知如何是好。

水利局表示，仁德區、安南區、新化區、新市區因瞬間雨量較大，造成短時間積水，新市區三舍涵洞積淹水達50公分以上；永康區因時雨量達大雨等級80.5毫米，部分地區淹水最高約30公分，但淹水已消退。

水利局觀測，此波降雨自下午3時10分至晚上8時，最大時雨量是東山區105毫米，其次是新化區84.5毫米，永康區80.5毫米；最大10分鐘雨量是永康區31毫米，其次是山上區21.5毫米，善化區21毫米。

不過，台南主要水庫集水區雨勢仍偏小，今天截至晚間8時，曾文水庫集水區累積雨量24.8毫米，南化水庫集水區15.7毫米，白河水庫3.7毫米，烏山頭水庫20毫米，對水庫蓄水挹注幫助不大。

截至今晚8時，曾文水庫有效蓄水量2億2629萬公噸，蓄水率44.41%；南化水庫有效蓄水量8815萬公噸，蓄水率98.66%；白河水庫有效蓄水量890萬公噸，蓄水率68.09%；烏山頭水庫有效蓄水量5871萬公噸，蓄水率74.21%。

此外，台南市柳營區德元埤水庫晚間8時10分開始進行調節性放水，將蓄水放流至急水溪。（編輯：戴光育）1110810