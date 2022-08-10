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南台灣暴雨14處道路積淹水 水利署三級應變開設

2022/8/10 21:39（8/10 21:54 更新）
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（中央社記者曾智怡高雄10日電）南部地區對流雲系發展旺盛，氣象局下午發布豪雨特報，台南、高雄市曾發生14處道路積淹水，經濟部水利署已成立三級應變開設，掌握即時水情與各地道路積淹水狀況，適時採取道路管制措施。

中央氣象局今天發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生；嘉義地區及雲林、南投山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

其中，高雄燕巢區3小時累積雨量達125.5毫米，晚間鳳山、左營、三民區等多區達一級淹水警戒，苓雅區建國一路有路樹倒塌，岡山區頂潭路還有一根電桿傾倒，造成一戶停電。

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水利署晚間指出，近日南部地區對流雲系發展旺盛，傍晚經常出現降雨，氣象局於今天下午4時50分發布豪雨特報，水利署立即於5時10分成立三級應變開設，掌握即時水情，並與台南市、高雄市政府掌握各地道路積淹水狀況，即時採取道路管制措施，避免民眾誤闖。

針對積水部分，水利署也備妥移動式抽水機，隨時支援，讓災情最短時間內減輕。截至晚間8時3分，台南市及高雄市曾經發生14處道路積淹水，其中11處已退水，其餘3處退水中，水深介於10至30公分。（編輯：林興盟）1110810

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