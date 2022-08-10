更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
能源價格下降 美國7月通膨率8.5%低於預期
首頁 / 生活

高雄大雨多處道路淹水達20公分 路樹電桿倒塌[影]

2022/8/10 20:12（8/10 20:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
對流雲系發展旺盛，中央氣象局10日針對高雄等地發布豪雨特報，高雄市區晚間下起大雷雨，苓雅區建國一路發生路樹倒塌，警方獲報到場協助交通疏導。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日
對流雲系發展旺盛，中央氣象局10日針對高雄等地發布豪雨特報，高雄市區晚間下起大雷雨，苓雅區建國一路發生路樹倒塌，警方獲報到場協助交通疏導。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市今天晚間下起大雷雨，鳳山、左營、三民區等多區達一級淹水警戒，苓雅區建國一路有路樹倒塌，岡山區頂潭路還有一根電杆傾倒，造成一戶停電。

因對流雲系發展旺盛，氣象局發布豪雨特報，高雄市今天晚上下起大雷雨，水利署針對左營、三民、仁武、橋頭、永安、鳳山、岡山等區發布一級淹水警戒。

高雄氣象站資料顯示，截至晚上6時30分，高雄市燕巢區3小時累積雨量高達116毫米，橋頭、彌陀區24小時累積雨量破80毫米。另仁武、鳥松、鳳山、三民、苓雅區在短短一小時內累積雨量達50毫米左右。

大雷雨造成苓雅區中正一路、左營區大中二路及文慈路口淹水達20公分，三民區本館路淹水15至20公分、前鎮區成功二路淹水達15公分，及岡山區潭底橋水位高漲。

此外，苓雅區建國一路有一棵路樹倒塌，占據車道，轄區警方在現場拉起封鎖線、擺放三角錐、爆閃燈，並於現場交通管制、疏導交通，同時通報工務局養工處到場排除，所幸無人受傷、無車輛受損。

仁武分局也表示，晚上7時許，巡邏員警行經鳥松區中正路與中正路400巷口處發現積水，經查現場因豪雨導致水溝堵塞，造成道路積水，機慢車道水深及輪胎高，現場已拉起封鎖線，封鎖機慢車道，警方指揮交通管制疏導中。

岡山區頂潭路還有一根電杆傾倒，台電對中央社記者表示，目前停電一戶，已派員前往處理。（編輯：卞金峰）1110810

高雄市10日晚間下起大雷雨，鳥松等區在短短1小時內累積雨量達50毫米左右，鳥松區中正路因雨勢宣洩不及發生積淹水。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日
高雄市10日晚間下起大雷雨，鳥松等區在短短1小時內累積雨量達50毫米左右，鳥松區中正路因雨勢宣洩不及發生積淹水。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日
延伸閱讀
燕巢3小時累積雨量125毫米 部分路段積水20公分颱風米雷估11日生成對台無影響 桃園以北、嘉義以南防年度大潮韓國破紀錄大雨增至9死7失聯 總統尹錫悅致歉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族