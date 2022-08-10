高雄大雨多處道路淹水達20公分 路樹電桿倒塌[影]

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市今天晚間下起大雷雨，鳳山、左營、三民區等多區達一級淹水警戒，苓雅區建國一路有路樹倒塌，岡山區頂潭路還有一根電杆傾倒，造成一戶停電。

因對流雲系發展旺盛，氣象局發布豪雨特報，高雄市今天晚上下起大雷雨，水利署針對左營、三民、仁武、橋頭、永安、鳳山、岡山等區發布一級淹水警戒。

高雄氣象站資料顯示，截至晚上6時30分，高雄市燕巢區3小時累積雨量高達116毫米，橋頭、彌陀區24小時累積雨量破80毫米。另仁武、鳥松、鳳山、三民、苓雅區在短短一小時內累積雨量達50毫米左右。

大雷雨造成苓雅區中正一路、左營區大中二路及文慈路口淹水達20公分，三民區本館路淹水15至20公分、前鎮區成功二路淹水達15公分，及岡山區潭底橋水位高漲。

此外，苓雅區建國一路有一棵路樹倒塌，占據車道，轄區警方在現場拉起封鎖線、擺放三角錐、爆閃燈，並於現場交通管制、疏導交通，同時通報工務局養工處到場排除，所幸無人受傷、無車輛受損。

仁武分局也表示，晚上7時許，巡邏員警行經鳥松區中正路與中正路400巷口處發現積水，經查現場因豪雨導致水溝堵塞，造成道路積水，機慢車道水深及輪胎高，現場已拉起封鎖線，封鎖機慢車道，警方指揮交通管制疏導中。

岡山區頂潭路還有一根電杆傾倒，台電對中央社記者表示，目前停電一戶，已派員前往處理。（編輯：卞金峰）1110810