瞬間雨勢 高雄多處道路積淹水、雨停後漸消退

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高雄市10日晚間降下大雷雨，瞬間雨勢造成道路多處積淹水，另於三民區大順二路發生柏油路面凸起，面積約長寬各1公尺，高度約20至30公分，幸未造成用路人受傷。警方表示，雨勢消退後，凸起面積也變小，原因仍待工務局調查釐清。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市今晚下大雷雨，瞬間雨勢造成道路多處積淹水，2棵路樹倒塌、1根電杆傾倒，另三民區大順二路柏油路面突起，晚上8時起雨勢趨緩後，積淹水漸消退，路樹及電桿傾倒也排除。

因對流雲系發展旺盛，氣象局發布豪雨特報，高雄市今天傍晚約5時餘就下起大雷雨，水利署針對左營、三民、仁武、橋頭、永安、鳳山、岡山等區發布一級淹水警戒。

大雷雨造成苓雅區中正一路、左營區大中二路及文慈路口、三民區本館路、前鎮區成功二路及燕巢區安招路、安林路等多處道路積淹水約15至20公分，岡山區潭底橋水位高漲。

此外，苓雅區建國一路和鳥松區大埤路與環湖路口各有1棵路樹倒塌，占據車道，轄區警方獲報到場交管，養工處到場排除，幸無人受傷。

岡山區頂潭路還有1根電杆傾倒，造成1戶停電。三民區大順二路柏油路面凸起，面積約長寬各1公尺，高度約20至30公分，幸未造成用路人受傷。警方表示，雨勢消退後，凸起面積也變小，詳細發生原因仍待工務局調查。

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高雄市雨勢到晚上8時許趨緩，高雄市政府水利局發布新聞稿表示，全市約有10處道路，因瞬間強降雨造成積淹水，但雨勢趨緩後積水隨即消退，岡山區傾倒的電桿也已移除。另工務局養工處也陸續將2棵倒塌路樹移除。

水利局表示，此次最大時雨量發生在燕巢、岡山、仁武、永安等區，但在以往比較可能發生積淹水熱點區域，如燕巢樹德科大前旗楠公路、仁武鳳仁澄觀路口、岡山嘉峰路與本洲路、永安區永安路等都有明顯改善，未發生嚴重積淹水情形，且降雨稍歇積水即退去，顯見這2年市府相關排水改善作為，已有顯著成效。（編輯：卞金峰）1110810