邱政洵：疫情進入平原期 邊境仍應維持防疫量能

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）林口長庚醫院副院長邱政洵今天說，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入漫長平原期，他認為度過前，邊境管制仍應維持一定防疫量能，但不需要再緊縮，並呼籲盡快接種疫苗。

林口長庚醫院副院長邱政洵今天上午出席台北長庚醫院活動，並於會後接受媒體聯訪時表示，目前台灣疫情大概就是進入平原期，因為Omicron BA.4、BA.5亞變種逐漸從國外進入台灣，且社區已經出現個案，所以平原期可能會拖的比較久。

邱政洵指出，目前單日都還是有2萬出頭新增個案，其中還是有些重症，特別是小孩子出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），每天仍有一、兩個個案，所以在度過這個比較漫長的平原期時，最重要的是趕快去打疫苗。

邱政洵表示，65歲以上長者3劑疫苗的施打率，相對其他先進國家還是稍微偏低，另5歲到12歲及最近開始施打的6個月到5歲這兩個年齡層，也要積極提升疫苗涵蓋率。

邱政洵認為，透過提升這幾個特殊年齡層的疫苗涵蓋率，加上國人遵守適度維持住一定程度的NPI，包括洗手、戴口罩、保持社交距離等作為，應該可以慢慢度過Omicron疫情。

有關指揮中心昨天宣布，15日起所有來台旅客免搭機前2日PCR陰性證明。邱政洵說，雖然所有旅客免登機前PCR報告，但事實上抵台後的隔離政策並沒有改變，還是要唾液篩檢、3+4，應該是足以適當控制疫情，不至於讓BA.4、BA.5很快擴大。

至於何時可以放寬至0+7，邱政洵直言，「時間很難推估」，分析過近期有效病例再生數Rt值，小於1即代表會緩慢減少，最近一週Rt值約0.97，沒有超過1，換言之病例數會逐漸下降，但要一段時間，可能好幾個月，請大家維持邊境和社區防疫一定量能。

媒體追問，意思是度過平原期前，都不適合放寬邊境？邱政洵回應，「我認為還是要維持住啦！」因為周邊國家從韓國、日本到新加坡，疫情是往上走的，更不用說歐美，配合國際疫情發展下，在平原期沒有穩定下降前，防疫作為都要維持一定程度，但不需要再緊縮。

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邱政洵再呼籲，家有6個月到5歲幼兒的家長，還是要快點帶小朋友去打疫苗，莫德納和輝瑞都有經過安全驗證，也有經過臨場確認保護效果，若有任何疑慮，建議和專業兒科醫生好好討論，適當溝通。

至於年底前是否可能打到次世代疫苗。邱政洵表示，聽說美國秋天、9月或10月推出，台灣有和廠商簽約，順利則應該不會距離太久，也許年底前可拿到，但最重要就是不需要等，現在該打的都快去打。（編輯：陳政偉）1110811