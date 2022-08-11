奇美醫院設腫瘤諮詢室 癌友服藥遵從性提高

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奇美醫學中心藥劑部藥師吳炎明（右）指出，今年1月院內特別針對癌友提供主動關懷衛教並成立專責「腫瘤衛教諮詢室」，服務內容包含首次化療及治療藥物轉換、口服抗癌藥物衛教、提醒藥物可能不良反應、發生不良反應的處置及注意事項等，助癌友獲得最專業服務。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）奇美醫學中心今年開設「腫瘤衛教諮詢室」，專責提供癌友關懷衛教，發現不同領域問題時及時轉介，使院內癌症病人接受衛教普及率提高至9成，服藥遵從性也由6成提升至8成。

奇美醫學中心藥劑部藥師吳炎明今天告訴中央社記者，隨著醫療科技進步及各種新型態藥品開發，癌症病人接受治療後存活率愈來愈高，但伴隨而來的用藥問題也愈來愈繁雜。

吳炎明指出，從術前化學治療，再經歷手術及手術後的化學治療或是賀爾蒙療法、標靶藥物療法甚至於免疫檢查點抑制劑治療，病人歷經的治療過程往往是漫長、且必須承受許多因治療所帶來的不適，如何給予癌症病人友善且有效支持，已成為重要議題。

吳炎明表示，奇美醫學中心藥劑部過去建立許多提供藥物資訊的管道供民眾參考，但癌症治療過程漫長，且用藥上會考量病人病程及身體狀況差異有所調整，部分病人會因為對自己使用的藥物不瞭解，進而產生恐慌、排斥甚至抗拒用藥，也導致病人生活品質降低，甚至無法達到預期治療效果。

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吳炎明說，今年1月針對癌友提供主動關懷衛教並成立專責「腫瘤衛教諮詢室」，服務內容包含首次化療及治療藥物轉換、口服抗癌藥物衛教、提醒藥物可能發生的不良反應、發生不良反應時的處置及注意事項等，發現不同領域問題時也能適時提供轉介。

吳炎明指出，根據院方今年1月至7月的統計數據，癌症病人接受衛教普及率由原先的65%提升至90%，服藥遵從性也由60%提升至80%，盼協助癌友獲得最專業服務。（編輯：黃世雅）1110811