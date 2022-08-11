雷擊導致避雷器損壞 高雄大樹、大寮6467戶停電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市大寮區、大樹區11日下午發生停電。台電鳳山區營業處表示，雷擊導致避雷器損壞，使九曲變電所饋線發生事故，共6467戶受影響，在傍晚5時4分全部恢復供電。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市大寮、大樹區今天下午3時53分發生停電。台電鳳山區處表示，雷擊導致避雷器損壞，使九曲變電所饋線發生事故，共6467戶受影響，在傍晚5時4分全部復電完畢。

台電鳳山區營業處訊息說明，九曲變電所BM40饋線於下午3時53分發生事故停電，造成高雄市大寮區光明路三段、江山路、大樹區竹寮里等一帶計6467戶停電，其中1875戶下午4時35分復電，其餘4592戶在下午5時4分全部恢復供電，經派員查修，釐清原因為雷擊導致避雷器損壞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中央氣象局下午發布大雨及豪雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣地區有局部大雨或豪雨，雲林、台南、高雄地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

高雄市區傍晚開始降雨，根據氣象局統計，高雄市24小時推移累積雨量大於80毫米或1小時推移累積雨量大於40毫米地區，有杉林、旗山、美濃和仁武等區。（編輯：謝雅竹）1110811