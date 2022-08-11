慰安婦紀念日將屆 婦團籲納國史館及課綱

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814國際慰安婦紀念日即將到來，婦女救援基金會11日與民間司法改革基金會共同舉行記者會，呼籲政府將台灣「慰安婦」歷史放入國史館、國教署課綱等，針對台灣史錯誤資料進行矯正與強化女性角色，以還原歷史真相，避免民眾或學生接受錯誤歷史教育。（婦女救援基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年8月11日

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）8月14日是全球慰安婦紀念日，婦女團體婦女救援基金會自辦網路民調顯示，慰安婦議題被社會各界忽視，呼籲政府應將台灣「慰安婦」歷史放入國史館及課綱等。

全球慰安婦紀念日將屆，婦女救援基金會今天與民間司法改革基金會共同召開記者會，呼籲政府將台灣「慰安婦」歷史放入國史館、國教署課綱、台灣史大眾書籍。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋會中指出，為了瞭解民眾對於「台灣慰安婦－軍事性奴隸歷史放入國史館、課綱和台灣史書籍」看法，婦援會7月特別舉辦網路民調，共收到677則回應，有99%的填寫者知道台灣曾有「慰安婦」的這段歷史。

但進一步詢問發現，有46.7%的民眾表示「義務教育的歷史課堂中有教到慰安婦歷史」，而回答「不確定學校課堂是否教授慰安婦歷史」、「課堂沒有教授慰安婦歷史」的民眾則高達53.2%。

杜瑛秋也提到，網路民調顯示，支持台灣史相關大眾書籍應要更普及慰安婦歷史、把慰安婦歷史列入課綱，並正名為「慰安婦－軍事性奴隸」的民眾，並撰寫於歷史、公民課本者的民眾都超過9成，可見民眾對此議題的支持與關心。

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婦女救援基金會表示，「慰安婦歷史」是台灣女性的集體傷痛記憶，政府和學者卻不太重視此涉及戰爭下侵害婦女人權的歷史，只有在國一、高一教科書少數篇幅，而在108課綱上只有普通高中高三歷史中「性別與歷史」主題中的說明欄有呈現「慰安婦」，至今仍有耳聞部分教學老師、學生、民眾認為其為自願擔任「慰安婦」，造成該段史實被誤解，帶給倖存者及其家人名譽的傷害。

婦女救援基金會說，坊間販賣的台灣歷史書籍甚少提到此軍事性暴力歷史，且記錄台灣歷史的國史館也無此主題或專題歷史記載，「慰安婦」－軍事性奴隸事件不僅是國家歷史，也屬於性別與人權議題，呼籲政府應比照二二八事件積極推動，修入國史館和國家課綱，針對台灣史錯誤資料進行矯正與強化女性角色，以還原歷史真相，避免民眾或學生接受錯誤歷史教育。（編輯：管中維）1110811