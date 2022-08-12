清除洗衣機廢水塑膠微粒 國小生獲全國科展第一

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第62屆中小學科學展覽會12日在台北頒獎，台中市大同國小學生陳奕安（右起）、陳祈同、陳星妍、蔡沂蓁以「淨塑小子-智慧家用洗衣機塑膠微粒清除系統設計之研究」獲得國小組生活與應用科學（一）科大會獎。（科教館提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月12日

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（中央社記者陳至中台北12日電）第62屆中小學科學展覽會今天在台北頒獎，台中市大同國小學生陳奕安等人，結合鐵磁流體感測器及馬達組件，自動清除洗衣機廢水中塑膠微粒，獲大會獎第一名及崇友創新研究獎。

國立台灣科學教育館發出新聞稿，第62屆中小學科展總計頒發第一名27件、第二名27件、第三名61件、佳作78件，還有多個特別獎。

台中市大同國小學生陳奕安、陳祈同、陳星妍、蔡沂蓁以「淨塑小子-智慧家用洗衣機塑膠微粒清除系統設計之研究」獲得國小組生活與應用科學（一）科大會獎。他們的研究關注塑膠微粒的環境污染，試圖從改善洗衣機廢水尋求解方。

陳奕安等人運用一系列設備，包括用濾網組攔截0.058毫米以上的塑膠微粒、鐵磁流體攪拌器去除0.058毫米以下的塑膠微粒，實驗證實5分鐘可完成1.3公升的污水清潔，對聚酯纖維、尼龍、聚丙烯有接近100%的清除率。

高雄市中山工商學生朱育陞、吳國維、孫家恩等人以「它罩得住我」獲得高級中等學校組電腦與資訊學科大會獎第一名，他們在安全帽上裝設鏡頭及雷達感測器，駕駛抬頭就可看見投影在安全帽面罩上的數據，避免與大型車的距離過近。

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科展評審總召集人李文献指出，這屆作品主題多元而豐富，學生們也勇於創新和設計自製研究工具。例如國小組數學科有許多空間摺紙的題材，顯見空間幾何已向下扎根。

不過李文献也提醒，須加強實驗紀錄的詳實與精確性，若是具有未來產業應用性的作品，應加強評估商業材料、生產方法，並具備成本概念。文獻引用與呈現的適當性，以及致謝提供研究幫助的人，也都值得留意。（編輯：管中維）1110812