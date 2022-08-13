亞太永續行動博覽會 李順欽擔任永續基地一日店長

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（中央社記者謝方娪台北13日電）台灣中油參與2022亞太永續行動博覽會，設置「台灣中油永續基地～RE-HUB」，中油董事長李順欽今天至永續基地擔任一日店長，親自為民眾煮咖啡，邀請民眾一起體驗永續共好。

中油在「2022亞太永續行動博覽會」設置「台灣中油永續基地～RE-HUB」，透過優油、減碳、節能3大策略呈現對未來加油站的想像，李順欽今天至永續基地擔任一日店長，帶領慢飛天使推廣「CUP&GO來速咖啡」，並為觀展民眾導覽解說。

中油發布新聞稿表示，在台灣中油永續基地展場，可動手操作綠能拉力車，並認識台灣中油因應電動車趨勢研發的各式儲能材料，在海洋觀測站透過絢目萬花筒呈現永安海底世界，可看見台灣中油以鑽石水養殖的海木耳，更可聆聽來自桃園市竹圍港小燕鷗棲地的小燕鷗輕脆叫聲，和台灣中油一起關注生態保育。

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中油指出，現場設有暖心加油站，讓民眾可以免費品嚐「CUP&GO」香醇咖啡，以及台灣中油與心路基金會共同推出的海木耳蛋捲，展現台灣中油永續發展行動力，展覽將至14日結束，歡迎民眾把握最後展出日期前來世貿一館觀展。

「2022亞太永續行動博覽會」於8月12日至14日舉辦，中油除了參加展覽活動，同時獲得「2022 TSAA台灣永續行動獎」金、銀、銅3座大獎，展現國營事業以具體行動實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）的精神。（編輯：趙蔚蘭）1110813