永續發展融合地方創生 6大學輔導建偏鄉創新教育

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教育部推動偏鄉學校實踐永續發展，由國內6所大學透過輔導共學機制，協助15所偏鄉國中小學將永續發展概念融入學校課程；其中新竹縣峨眉國中透過課程設計，並安排社區成為學習場域，讓學生得以深入地方人文、傳統產業等特色。（教育部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年8月14日

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）教育部推動偏鄉學校實踐永續發展，由國內6所大學透過輔導共學機制，協助15所偏鄉國中小學將永續發展概念融入學校課程，連結在地社區攜手創生，打造偏鄉創新教育模式。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿，介紹以永續發展目標（SDGs）融合地方創生的偏鄉創新教育模式成果。國教署自108學年度起推動「國民中小學結合社區永續發展輔導專案計畫」，由台灣師範大學、台中科技大學、東海大學、靜宜大學、暨南大學及屏東大學協助。

國教署說明，這項計畫以SDG 4「有品質的教育」為核心目標，配合SDG 3「健康與福祉」、SDG 8「工作尊嚴與經濟發展」及SDG 12「負責任的生產與消費」等目標，融入學校校本課程及校務行政，並於課堂教學和社區參訪協作中實踐。

國教署表示，偏鄉創新教育模式內容包含原民文化與生態智慧傳承、社區微型地方創生、人與土地關係及學校社會責任等與SDGs串連的教育創新與實踐。在地以農業為主要經濟產業的新竹縣峨眉國中，從民國108年開始參與這項計畫。

峨眉國中選擇深化發展具地方特質及與生活經驗連結的學校本位課程，並持續以地方產業為基礎，透過食藝課程、職業創客供需課程、茶師培訓等，讓學生實際參與實作發揮創作力，同時也積極與當地大隘三鄉，包含寶山、北埔、峨眉的學校交流與分享課程，建立學生自我認同與價值感。

同時，峨眉國中課程也依循12年國教以核心素養為主軸，並融合生活經驗與地方文化，讓學生了解當地文化價值；像是職業創客供需課程中，融入真實市場情境，讓學生了解市場定位、撰寫企畫、財務規劃、利潤計算等。

峨眉國中設計的課程符應永續發展目標SDG 3的社區健康及生活福祉，SDG 8的社區茶葉產業發展和製茶工作的流程，以及SDG 12的製茶產業之生產與消費的永續發展。透過課程設計，並安排社區成為學習場域，得以深入地方人文、傳統產業等特色，以此激發學生自主學習動機。

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宜蘭縣岳明國小也是參與計畫學校之一，開發「寄居蟹找新家」校本課程，透過繪本引起學生學習動機，並藉由田野調查及文學創作，讓其感同身受海洋生物的生存困境，引導參與環境保護議題。培養學童對家鄉的情感、發現自身資源及優勢，將偏鄉弱勢轉化為特色及未來發展的可能。

岳明國小也於「海味便當」與「孩有夢市集」主題課程中，規劃出各年級系列課程，透過教師、社區達人及永續廚師帶領下，讓學童深度了解在地環境、歷史興衰與產業運作，並藉由對當地食材認識、設計季節菜單、親自處理與烹調食材，最後製成便當送餐到社區，陪伴社區長者共餐。（編輯：張雅淨）1110814