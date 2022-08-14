大台北、東半部15日防高溫 午後中南部留意大雨

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（中央社記者張雄風台北14日電）中央氣象局今天表示，明天大台北、東半部防攝氏36度以上高溫；未來一週各地大致多雲到晴，明天大台北及中南部留意午後雷陣雨，中南部地區可能有局部大雨發生的機會。

根據氣象局網站，今天最高溫為花蓮縣光復鄉39.4度，其次為宜蘭縣大同鄉37.5度、台東縣長濱鄉37.1度，北部最高溫為新北市貢寮區36.7度，台北市則以士林區36.1度最高。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天同樣針對大台北、東半部地區發布高溫資訊，留意36度以上高溫，其他地區約32至35度。

另外，葉致均提醒，今明兩天仍有大潮，桃園以北、嘉義以南沿海及低窪地區留意海水倒灌及淹水。

葉致均提到，未來一週天氣變化不大，各地大多為多雲到晴；明天、16日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生。

葉致均指出，17至19日午後降雨範圍稍微擴大，西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，提醒17日中南部地區可能有局部大雨發生；另外，15至19日清晨西半部地區也有局部短暫陣雨。

葉致均說，預計20日水氣減少、降雨範圍縮減，20、21日清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均表示，目前資料顧示，未來一週海面上並未有明顯的熱帶擾動發展，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110814