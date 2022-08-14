馬祖懶人玩法跑景點 台灣好行免自駕摔車風險

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（中央社記者陳清芳台北14日電）馬祖戰地風情與自然人文太吸睛，目前「台灣好行」遊島專車4條路線串連八八坑道、芹壁聚落等景點，還有隨車導遊，懶人玩法一次到位，並避免地勢起伏太大摔車危險。

去過馬祖的旅客，對陡升猛降又急轉彎的道路肯定深刻體驗，連江縣公共汽車管理處處長盧進發告訴中央社記者，「平均每週發生1次車禍，有時天黑視線差，連在地人也會出車禍。」更何況不熟悉路況的旅客，尤其是摸黑去追藍眼淚，結果半路摔車噴淚。

考量散客習慣租機車，但馬祖島嶼地勢有挑戰性，連江縣政府和易飛網合作推出「台灣好行@馬祖」，提供更安全、便利且友善的交通服務，今年邁入第3年，在第1年試水溫就有1萬人次，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創崩跌，所幸今年馬祖旅遊人氣居高不下，運量可望創新高。

背包客吳先生說，想來馬祖玩但沒有揪到朋友，租車不划算，他上網爬文查到有「台馬之星」快輪及「台灣好行@馬祖」行程套票，規劃好景點，買好船票也預約了車位，提了背包就出發。

台灣好行馬祖遊島專車迷彩塗裝，具有辨別度，每車有21個座位，採預約制，有空位才接受臨時候補，沒有站票，低於4人就取消發車。以吳先生的經驗來說，有天一早他預約的路線人數不足而取消，只好改搭公車。

值得一提的是，遊島專車有專屬導遊，有的導遊從台灣移居馬祖，其中，丁可樺說，為了讓遊客深入她母親的故鄉，她特別研讀地方志和文獻，訴說地方特色和每個景點背後的故事，還有導遊陳宗隆從台灣人的視角，推薦最值得品嚐的私房美食和伴手禮。

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台灣好行在馬祖現有4條路線：南竿-媽祖巨神像線、北竿-戰爭和平公園線、莒光-東犬燈塔線及東引-國之北疆線，串連9成以上的當地熱門景點，囊括芹壁村、東引燈塔、媽祖巨神像、八八坑道，也網羅網紅打卡地標，像是沙粒細緻如糖沙的塘后道沙灘等。

即日起至8月22日止，「台灣好行@馬祖」全線票券通通半價；至8月23日止，購買南北之星快輪台北至馬祖船票，不限日期全面享66折優惠。（編輯：管中維）1110814