台灣首位 台大癌醫院長楊志新獲肺癌研究特殊貢獻獎

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（中央社記者張茗喧台北16日電）世界肺癌研究大會自1994年以來，每年都會頒發特殊貢獻獎，表揚對肺癌研究有重要貢獻的科學家，今年由肺癌治療權威、台大醫院癌醫中心分院院長楊志新獲獎，為台灣第一人。

2022年國際肺癌研究學會近日在維也納登場，8月6日開幕典禮中頒發特殊貢獻獎（Paul A.Bunn Jr.Scientific Award），楊志新不僅是全球第18名獲此殊榮的學者，也是全台第一人。

台大醫院癌醫中心分院今天發布新聞稿指出，楊志新專長於肺癌治療，更長期致力於化療、靶向治療、免疫治療研究與抗癌藥物臨床試驗，他曾和亞洲數名學者共同領導一項大型臨床試驗，將標靶治療確立為EGFR突變肺癌患者的第一線治療方法。

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此外，楊志新也領導全球開發第2代標靶治療妥復克，用於肺癌第一線治療、對抗罕見EGFR突變，分別獲得全世界的肺癌治療新適應症，一改過去肺癌患者只能使用化學治療困境，讓全球晚期肺癌患者存活期大幅延長。

楊志新表示，台大醫療體系具備優良的癌症醫療品質及服務水平，持續引進新藥、高端醫療設備等新穎治療方式，更以領先世界的癌症療法與多專科整合式治療團隊，持續照顧癌友，也為世界肺癌研究界所肯定。（編輯：張芷瑄）1110816