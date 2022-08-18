中選會規劃發燒者仍可投票 指揮中心待審議

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北18日電）中選會公告九合一選舉於11月26日投票、開票，規劃居家隔離、檢疫及確診者無法投票，但發燒者仍可分流單獨投票，指揮中心表示，已收到計畫書，目前審議中。

中選會公告九合一大選預估選舉人數近1930萬人，雖然國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但中選會仍採防疫警戒標準第3級，規範都遵守中央流行疫情指揮中心指引，確診者、居家檢疫、居家隔離者，當天仍無法外出投票，檢疫站量測額溫若超過標準，仍可分流單獨投票。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，中選會已將計畫書送到指揮中心，目前審議中。另外；隨著國內疫情平緩，9月開學在即，很多學校仍採取1人確診全班停課規定，家長盼盡快鬆綁，教育部正提出相關計畫與各縣市教育局討論，待提出確定方案會盡快對外說明。

隨著邊境及國內防疫緩步鬆綁，各類活動開始恢復正常，韓國女團2NE1隊長CL（李彩麟）8月27日將來台演出，有媒體詢問，CL於8月21日才在東京演出，來台的登台時間可能為「3+4」自主防疫期間。莊人祥表示，自主防疫期間從事表演活動，須提出防疫計畫，主辦單位尚未提出專案申請。

指揮中心預估下週起國內疫情將現反轉上升，疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初，若疫情嚴峻單日恐增6萬例確診。醫療量能及抗病毒口服藥是防疫關鍵，據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8228床、空床5513床、空床率67%。

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其中台北區54.2%、北區60%、中區75.4%、南區63.9%、高屏區71.3%、東區89.8%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4210床、空床率53.6%；28家地方加強型防疫旅館1606床、空床數587床、空床36.6%。

針對口服抗病毒藥物領用狀況，據統計，昨天共開2566人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2200人份、默沙東「莫納皮拉韋」366人份，今年以來累計開立約48萬3614人，包括共39萬5896人倍拉維及8萬7718人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110818