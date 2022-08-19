稻作4選3顯成效 面積少3.1萬公頃價格揚、雜糧增

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會主委陳吉仲今天表示，去年推動基期年農地稻作4選3顯現成效，今年稻作面積已較正常年減少3.1萬公頃，濕穀每百台斤達新台幣1000元以上，農民收益增，也帶動多種雜糧增產。

農委會今天召開「稻米產業政策升級，稻農收益更有保障」記者會，做出以上表示。

陳吉仲指出，農委會統計，全年糙米生產量約140萬公噸，消費量則約120萬公噸，超產20萬公噸；為因應氣候變遷，增加進口替代（雜量）作物生產，以確保糧食安全，並增加農民收益，從去年起推行「基期年農地稻作4選3」政策，輔導農民減少稻作耕種面積。

農委會副主委陳駿季補充，4選3就是每一期作當下往回看3個期作，共2年4期作，必須有1期作休耕或轉作，才能繳交公糧收購。農委會農糧署副署長蘇茂祥說，目前公糧收購計畫價每公斤26元、輔導價23元、餘糧為21.6元。

陳吉仲並說，今年已顯現成效，對比106年以前全國兩期稻作耕作面積約28萬公頃，106年約27.5萬公頃，今年第1期作減至15.6萬公頃、第2期作減至8.1萬公頃，共23.7萬公頃，相較近5年耕作面積，今年已減少3.1萬公頃。

陳吉仲特別指出，110年大旱有強制停灌並給予補助，也算休耕1期，但是非自願性休耕，所以扣除當年全國國市場濕穀價格不作對比；而是對比106到109年的每年5到8月全國濕穀價格，這幾年都在1000元以下，區間落在近900左右到990元左右，今年則躍升在1000到1003元，顯現4選3推動顯現成效，稻作減產可提高農民收益。

他進一步說，農民1期轉作雜糧效果也已出現，今年雜糧作物相較110年的耕作面積，硬質玉米達2.12萬公頃，增加約6000公頃。青割玉米達1萬公頃，約增加1100公頃。大豆成長達0.59萬公頃，約增加1200公頃。高粱達0.1萬公頃，約增加900公頃。

蘇茂祥並說，對比2年4期都種水稻，其中1期休耕或是轉作雜糧，2年4期作每公頃收益可增加新台幣2萬元。陳駿季說明，有誘因，農民就會轉作雜糧，稻作減少超產，也可增加農民收益；但是轉作什麼作物沒有所謂的最佳選擇，因地適宜，農民會自行選擇。

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陳吉仲重申，農委會希望4選3可以讓濕穀價再提升，但是公糧庫存要有3個月食用量不會改變，當濕穀價高過公糧收購計畫價時，政府可直接到市場收購公糧，舉例來說，一戶4口之家目前月吃白米支出600元，未來若揚升1成時多60元，每人一天只多花0.5元，就能讓農糧體質更健全，全國糧食安全更好。

另外，農委會農金局搭配推動水稻收入保險，111年已有近20萬件投保，對比基本型19萬3150件，加強型947件，戶數雖較少，但都是專業農，單位面積大許多。陳吉仲說，迄今理賠金額4億3800元，理賠率222%，已逾100%，跟他國相當。（編輯：陳政偉）1110819