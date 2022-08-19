陽明交大開科技犯罪偵查專班 助提升警政資安

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（中央社記者陳至中台北19日電）陽明交通大學今天宣布，與警政署合作開設「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，提升警政人員的資安素養，掌握資通訊安全尖端技術。

陽明交大今天發出新聞稿，將以每年30名外加名額，提供警務人才在職進修機會，專班會結合陽明交大的資通訊專業，與警政署刑事警察局的犯罪偵查實務專長，提升警政人員資通訊安全背景知識與技術。

在職專班主任吳育松表示，資訊技術越來越發達，陽明交大資工系有許多專長資安、網路技術的教師，也希望透過專班，提升與警政人員的互動機會，增加學界的實務知能，一同讓國家、社會更為安全。

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陽明交大教務長陳永昇表示，近年犯罪集團利用虛擬貨幣及第3方支付洗錢，增加金流溯源困難。資安警員需要持續對新興科技有所了解，結合實際辦案的經驗並利用科技，尋求調查辦案突破點。

陽明交大新聞稿指出，專班以資訊學院為核心，科技法律學院、醫學院、生物醫學暨工程學院為衛星，建構資通訊安全師資、課程及應用學科知識。課程包括程式設計、電腦網路、資料庫系統、機器學習、人工智慧、雲端運算等。（編輯：陳政偉）1110819