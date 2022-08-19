台86線跨越台19甲線系統接國3 可行性規劃過關

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（中央社記者張榮祥台南19日電）中央去年已核定台86線向東延伸至台3線道路，台南市府今天北上爭取延伸道路「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號」改善關廟交流道可行性規劃，再獲中央通過。

為改善關廟交流道交通壅塞，台南市政府和交通部公路總局共同研議先行辦理改善台86與台19甲線路口。市府副秘書長邱忠川今天率工務局長蘇金安北上爭取「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號」可行性評估，獲中央審查通過。

邱忠川表示，為改善台86線與台19甲線交通壅塞，提升關廟及龍崎地區交通發展、完善路網便捷性與效益，市府向中央爭取台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號及往東延伸至台3線，將來完成後不只可縮短緊急醫療、國防、搶災救災的行車時間，也有助於提高觀光吸引力。

蘇金安也表示，目前台86線與台19甲線為平面交叉路口，交通尖峰期常造成車流回堵至國道3號，有必要改善關廟交流道壅塞回堵問題，除號誌時相調整，也需增加路口各方向左轉車道的儲車空間，紓解車流。

工務局資料顯示，台86線是最接近台南市區的一條快速公路，但往東至台3線的182線東西向道路行經山區彎曲難行，行政院已核定延伸計劃，並以10.1公里新闢路段銜接182線共線5.8公里，總經費新台幣111億元，預定民國118年完工。

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工務局今天發布新聞稿指出，台86線系統銜接國道3號計畫路線，西起台86線17K+650，東迄砲校20米聯外道路東側，全長2250公尺，總經費71億8200萬元，預定計畫核定後7年完工。

工務局人員告訴中央社記者，此案可解決地區交通雍塞問題，並和砲校20米聯外道路銜接，增加國防軍事效益，民生與國防合一，且配合改建關廟交流道，讓關廟、砂崙綠能科園區車流更順暢，且不會影響台86線東延至龍崎、內門期程。（編輯：方沛清）1110819