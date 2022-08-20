清大桃園醫療籌備處成立 預計2028年啟用醫院

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桃園市長鄭文燦（中）20日上午出席「國立清華大學桃園醫療教育研發園區籌備處暨科管院EMBA在職專班教室揭牌典禮」，與清華大學校長高為元（右3）等人合影。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）國立清華大學桃園醫療教育研發園區籌備處今天成立。校方表示，清華大學桃園醫院預定地在機捷A16站，預計明年動工、公元2028年啟用，今天也與桃園市政府簽署合作意向書。

清華大學桃園醫院設立計畫在今年3月14日獲衛福部醫事審議委員會審查通過。清華大學桃園醫院落腳桃園航空城內，醫院將採政府零出資的BOT（興建、營運後轉移）模式招商開發。

桃園市長鄭文燦今天上午出席「國立清華大學桃園醫療教育研發園區籌備處暨科管院EMBA在職專班教室揭牌典禮」，並與清華大學校長高為元共同簽署桃園市醫療教育研發園區合作意向書，清華大學科管院的EMBA等在職專班也從今天起在桃園開課。

清大表示，清華大學桃園醫院預定地位於桃園機場捷運A16橫山站，土地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規劃為綜合醫院，另2.2公頃為教育研發園區；籌備處暫時租用機捷青埔機廠的行控大樓作為辦公室，位於機捷A17領航站，作為建設清華大學桃園醫院的前進基地。

清大指出，清華大學桃園醫院將在今年底前完成BOT議約，明年交地後動工，預計2028年啟用；初期將設一般急性病床200床，再加上特殊病床等共約500床，未來逐年增設至910床，成為醫學中心等級的教學醫院。

鄭文燦表示，航空城計畫啟動後，航空城優先搬遷區將醫院列入優先開發設施，並將機捷A16站周邊7.2公頃用地作為推動清華大學桃園醫療教育研發園區計畫的基地；清華大學桃園醫院預定地正在整地，預計明年6月前交地，由清大規劃運用。

鄭文燦說，清大在機捷A17站行控中心開設EMBA課程，政治大學也爭取在A16站周邊設立國際金融學院，相信未來大學城與航空城互相結合優勢，將是帶領桃園發展的正確方向。

高為元表示，今年是清華醫學元年，清大學士後醫學系首屆學生成功入學；清大也將與桃園業界及公務機關合作，包括開設EMBA（高階經營管理碩士）專班、推動雙語教學等。（編輯：戴光育）1110820