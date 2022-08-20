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簡訊稱確診可拿補助金有詐 指揮中心籲勿點擊

2022/8/20 21:55（8/20 22:11 更新）
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中央流行疫情指揮中心20日再度提醒，網傳「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」不明簡訊是詐騙訊息。（指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心20日再度提醒，網傳「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」不明簡訊是詐騙訊息。（指揮中心提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）COVID-19疫情持續，指揮中心今晚再度提醒，網傳「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者3到5萬元補助金」不明簡訊，這是詐騙訊息，民眾請勿輕信，千萬不要點擊不明來源連結。

國內今天新增2萬1925例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例；據統計，今年1月起至8月19日，台灣累計約495.9萬多例COVID-19本土確診者。

中央流行疫情指揮中心晚間發布澄清新聞稿表示，近日流傳不明簡訊，聲稱「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者新台幣3到5萬元補助金」，內容盜用衛生福利部LOGO，假冒疾病管制署名義，誘導民眾於簡訊中網址輸入個資等。

指揮中心澄清，類似簡訊並非官方寄送，提醒民眾切勿點擊或填寫資料，避免權益受損。

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指揮中心呼籲，民眾應提高警覺，千萬不要點擊不明來源連結，也不要輕易於網站上填寫個人資料，若有疑慮，可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

民眾如欲線上申辦衛福部防疫補償，請至專區查詢 （網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/）；有關今年最新疫情紓困政策，請民眾至行政院1988專區查詢（網址：https://1988.taiwan.gov.tw/）。（編輯：管中維）1110820

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