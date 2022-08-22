袖珍模型揭家門後暴力 籲社會助受害者走出困境

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（中央社記者張雄風、實習記者謝玉琦台北22日電）為突顯近幾年家暴通報數量持續成長，現代婦女基金會特別邀請設計師黃風然製作家暴家庭袖珍模型，展示家門後的暴力現場，呼籲社會援助受暴者離開困境。

衛福部統計，去年家暴通報案件數近15萬件，較5年前高出26%；另外根據去年婦女遭受親密關係暴力調查報告中顯示，約5個婦女中就有1人受暴、比例換算下來約有158萬個婦女，一生中曾遭受親密伴侶的暴力行為。

現代婦女基金會今天舉辦「518用愛守護」 記者會。邀請三商家購、公益大使鍾欣凌、MR. BOX袖珍模型設計師黃風然共同出席。

基金會執行長范國勇表示，這幾年家暴事件增加，疫情期間民眾在家時間拉長，衝突和摩擦也更多。基金會每年平均服務7000件個案，家暴除了肢體、還有經濟、跟騷等方式，讓被害者與外隔絕，產生隱匿的現象；如果這些婦女能獲得社會的支援，就有機會遠離暴力陰影。

基金會特別邀請黃風然打造一間「家暴場景」的屋內模型。黃風然告訴中央社記者，其實在聽過基金會的一些案例之後，也很想為公益進一分心力，雖然平時做的大多都是比較溫馨的主題，但還是接下這個案子。

黃風然說，製作過程其實是「先完成、再破壞」，想像施暴者如何破壞家庭，如折過的衣架、散落的酒瓶、斑駁的家庭照等，都是先做出完成品後，再思考可能的暴力行為，最後用小刀劃出破損的形象。

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黃風然提到，這個模型最特別的是另外開了一道門縫，象徵許多的暴力行為，其實小孩子都看在眼中，門內一片狼籍，門外則保持乾淨，強調隱匿在家門後的暴力。

因飾演受家暴母親獲頒金鐘視后的鍾欣凌表示，518就代表「扶一把」，面臨家暴大人已經很痛苦，但小朋友的孤單、無助和寂寞會更需要人關心；她也以自己家中的小孩為例，其實家長每個表情小朋友都知道，呼籲受暴婦女設立停損點，更珍視自己的生活和生命，要勇敢走出來，小朋友也都應該必須在平安健康的家庭長大。（編輯：陳清芳）1110822