築間餐飲集團擴張積極 王品布局零售搶中秋商機

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（中央社記者江明晏台北23日電）疫情漸趨緩，築間餐飲集團持續展店外，下半年還將增2新品牌，年營收估至新台幣45億元，朝資本市場邁進；王品集團積極打造第二成長曲線，旗下零售品牌目標中秋燒肉業績翻倍。

疫情下，仍不乏逆勢擴張的餐飲集團，築間餐飲集團表示將持續展店，今年截至7月底已展店28家，預計下半年還要再開拓2個全新品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA肉匠屋」，而築間幸福鍋物7月業績結算，多家門店業績達標且屢創新高，其中7月剛開幕的基隆潮境公園門店，創單日超過新台幣40萬元的營業額，為該品牌全台之冠，開幕至今訂位狀況每天都有9成滿。

近期築間餐飲集團搶「社區型商圈」門店成效佳，台中崇德二店及烏日長春店，業績表現亮眼，集團總營業額較去年成長5成，隨市場人潮回籠，詢問加盟的民眾也增加，築間餐飲集團相當看好台中加盟展的效益。

築間餐飲集團董事長林楷傑說，今年上半年3場加盟展，加盟簽訂數總和創集團歷史新高，相較去年成長兩成，顯示餐飲市場仍熱絡可期。

他指出，今年前7月營業額22億元，年營收預計會來到45億元，單月來客數平均達50萬人次，目標展店達150家。林楷傑表示，集團接下來主攻社區型商圈據點，按照原定計畫持續展店，同時內部也進行公司組織調整，以符合上市要求，目標瞄準資本市場邁進。

積極開出新品牌的餐飲集團還有美食-KY轉投資的這一鍋餐飲集團，跨出鍋物、燒肉品牌屬性，打造新品牌文青麵食館「九初」；漢來美食預計9月底將開出全新中菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」可望為集團營運增添新一波成長動能。

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豆府集團將重啟海外計畫，除向外展店外，也將依循引進米其林品牌帕泰家的經驗，積極尋找合適海外品牌引進台灣。乾杯集團日前宣布推出新品牌KANPAI CLASSIC，首間插旗天母，未來將朝歐美國家插旗，目前已經在調研倫敦等城市。

此外，王品集團積極打造第二成長曲線，旗下零售品牌去年首度加入中秋燒肉組戰局，短短6天內限量500組完售，銷售成績不俗；看好烤肉商機，今年整合集團採購肉品、海鮮優勢，推出中秋燒肉組，目標業績翻倍、銷量3倍成長。（編輯：郭無患）1110823