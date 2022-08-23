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高苑科大代理校長資格惹議 教育部發函要求釐清

2022/8/23 19:14
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（中央社記者陳至中台北23日電）高苑科技大學自救會今天到教育部陳情，質疑董事會聘任的代理校長張延廷不合規範；教育部技職司副司長柯今尉表示，將發文請學校釐清，期間應先由教務長代行校長職權。

高苑科大董事會未於期限前捐資，積欠教師4個月薪資，自救會今天向監察院、教育部陳情；其中一項訴求，認為董事會聘任的代理校長，並非校內三級教評會通過的編制內教師，有違反規範疑慮。

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對此，教育部技職司副司長柯今尉今天稍晚接受中央社記者電訪表示，代理校長須報核准，張延廷今天上午召開校務座談會時，教育部還沒收到公文，相關程序未完備，一直到下午4時左右才收到。

柯今尉表示，自救會質疑董事會聘任「外人」擔任代理校長，不符校內組織規程，教育部將發文請董事會說明；由於簽呈往返需一定時間，依規定由職務代理人代行校長職權，由於先前2名副校長都隨校長請辭，因此期間由教務長代理。（編輯：陳仁華）1110823

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