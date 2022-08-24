台鐵公司職工福利金將撥12億 大幅提升三節禮金

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣鐵路工會在資方釋出加薪留才善意後，今天宣布取消原計劃中秋節及國慶日不加班。台鐵說，民國113年台鐵公司成立時，將1次提撥新台幣12億元職工福利金，大幅提升三節禮金。

台灣鐵路工會（企業工會）爭取提高待遇，希望台鐵在轉型為公司時能留住人才，除薪資外，先前曾抱怨台鐵員工職工福利金每人每年實際分配才1900元，反之，中華郵政公司、台灣港務、桃園國際機場機公司等員工，至少都有萬元以上，台鐵轉變為公司後也應比照。

台鐵今天發布新聞稿指出，台鐵公司於113年1月1日創立時，職工福利金一次提撥12億元，未來員工三節禮金可望大幅提高。

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台鐵表示，目前正戮力推動公司化改制，為鼓勵大量具備專業鐵路營運技能的員工留任，已研提多項留才措施，將自112年1月1日起發給留才職務津貼，並提高火車駕駛安全獎金，以留住人才並提升安全。

另台鐵公司成立時，將持續辦理福利精進措施，初期由交通部編列預算支應福利精進措施所需經費，包括結婚生育、子女教育及父母配偶子女喪葬補助等。未來等職工福利金收入足以支應福利精進措施支出時，再由職工福利委員會接續辦理。（編輯：陳清芳）1110824