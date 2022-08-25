高中早自習學生自主 多數學校已修在校作息規範

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（中央社記者陳至中台北25日電）學生爭取延後到校時間，在高中取得階段性成果，新學期開始每週至少4天早自習時間由學生自主規劃運用，第一節課前到校即可。教育部表示，多數學校已完成修訂在校作息規範。

學生爭取延後到校時間、有更充足的睡眠，教育部於3月正式發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，8月1日的新學期開始正式實施。

暑假進入尾聲，高中正式開學時間為8月30日，按照新制，每週可實施全校集合活動（例如朝會升旗）的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數，也就是每週至少4天，由學生自主規劃運用，學生可於第一節上課前（約上午8時10分）到校即可。

新制也明確規定，各校於第一節上課前，都不能實施任何學業成績評量，且不能列出缺席紀錄。

教育部今天以文字回應中央社指出，經彙整全國高中在校作息規定，多數已依據或準用教育部的新規範。教育部後續也將督導學校及地方政府，確保依規定執行。

每學期開學，學校都有許多重要的事情要宣導，例如藥物濫用、防制霸淩、性別平等議題等。但新學期開始，全校性集合活動時間大幅縮短（每週最多一天），宣導時機的拿捏陷入難題。

教育部表示，除了早自習的全校性集合活動，相關議題也可融入課程，或使用「團體活動時間」的班級活動、週會時間進行。教育部鼓勵學校運用多元方式，增加宣導成效，而不是只讓學生聽師長講話。

台北市民族實驗中學是先前試辦「延後到校」的學校之一，校長洪錫璿接受中央社電訪分享經驗。他提到，即便開放晚到校，還是有學生會照7時30分或更早抵達學校，導師要花點時間引導，讓學生自主安排時間，校內相關規定也必須跟著調整。

洪錫璿舉例，過往很多學校早上操場不開放，怕學生流汗影響一天的課程。但早自習開放自主後，學生要晨運、打球，也應在鼓勵的範圍。另外，原本早自習播放的英聽練習，因為不能考試，可改成更有彈性的作法，讓學生自己掌握進度，而不是統一廣播。

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台北市民族國小也是較早實施「延後到校」的學校，校長黃耀農表示，許多家長擔心開放晚到校，會讓孩子前一天更晚睡，無法達到充足睡眠的效果。尤其到了國、高中年紀，家長恐怕更難管控。

黃耀農分享他的作法，在家長會時努力溝通，孩子要幾點睡，其實是家長要負責教導，「學校沒規定晚到校就可晚睡。」他認為延後到校是好的政策，全世界很少有國家像台灣一樣，要求學生這麼早到校。新加坡早上7時多就要到校，是因為當地天亮早，且也相對較早放學。（編輯：陳政偉）1110825